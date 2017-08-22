ما الذي يعنيه أن تكون مراهقا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟

  • 22 أغسطس/ آب 2017

ترغب بي بي سي العربية في سماع أفكارك عما يعنيه لك أن تكون مراهقا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فهل أنت من المراهقين الذين يحدثون تغييرا في مجتمعاتهم أو تعرف أحدا منهم؟

ما هي أكبر المخاوف لديك؟

ما التغيير الذي ستحدثه في العالم إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟

ما هي الأشياء التي تثير حماسك بشأن المستقبل؟

نرغب في تغطية القضايا والقصص التي تستحوذ على اهتمامك أكثر من غيرها.

اطلب الإذن من والديك قبل إرسال أفكارك إلينا على العنوان التالي: teenagers@bbc.co.uk

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