ما الذي يعنيه أن تكون مراهقا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟

ترغب بي بي سي العربية في سماع أفكارك عما يعنيه لك أن تكون مراهقا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فهل أنت من المراهقين الذين يحدثون تغييرا في مجتمعاتهم أو تعرف أحدا منهم؟

ما هي أكبر المخاوف لديك؟

ما التغيير الذي ستحدثه في العالم إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟

ما هي الأشياء التي تثير حماسك بشأن المستقبل؟

نرغب في تغطية القضايا والقصص التي تستحوذ على اهتمامك أكثر من غيرها.

اطلب الإذن من والديك قبل إرسال أفكارك إلينا على العنوان التالي: teenagers@bbc.co.uk