مقتل أكثر من 30 شخصا في غارة جوية على صنعاء

مصدر الصورة Reuters Image caption الغارة استهدفت نزلا لعمال زراعيين موسميين

قالت مصادر محلية ومنظمات اغاثة دولية إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في غارة جوية استهدفت نزلا في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت مبكر من نهار الأربعاء.

ونقلت الاخبار عن رئيس منظمة الهلال الأحمر بصنعاء حسين الطويل إن 35 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات التي وقعت في الضواحي الشمالية لصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف إن فرق الانقاذ ما زالت مستمرة في البحث عن جثث الضحايا بين انقاض المبنى.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في منظمة إغاثة دولية تأكيده مقتل أكثر من 30 شخصا في سلسلة غارات جوية على صنعاء واكد ان 13 شخصا تم ادخالهم الى المستشفيات.

وقال أحد الشهود إن الغارة استهدفت نزلا كان يقيم فيه عمال موسميين في مزرعة مجاورة للقات.

من جانبها قالت وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن 35 شخصا لقوا حتفهم دون أن توضح ما اذا كان الضحايا مدنيون ام لا.

وقال أحد طواقم الاسعاف لوكالة رويترز إنه تم انتشال 35 جثة من بين الانقاض وتوقع ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث.