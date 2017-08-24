الفيضانات في سيراليون

تعيش مبالو بانغورا البالغة من العمر 15 عاما في نفس المجمع السكني وقد جرحت ساقها أثناء خروجها من نافذة محطمة بعد أن تعذر عليها استخدام باب المنزل وكانت قد أنقذت قبل ذلك إخوتها الأربعة.