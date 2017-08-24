الفيضانات في سيراليون

  • 24 أغسطس/ آب 2017

الفياضانات دمرت آلاف المنازل في سيراليون وقتلت مئات الأشخاص ومايزال المئات في عداد المفقودين

  • رجل يبحث عن الجثث التي خلفتها الفيضانات BBC

    فقد أكثر من ثلاثة آلاف شخص منازلهم بسبب الفيضانات في سيراليون وقتل 499 شخصاً على الأقل ومازال نحو 600 شخص في عداد المفقودين.

  • ألفريد جوني يقف أمام حطام منزل شقيقه Olivia Acland

    ألفريد جوني أحد سكان منطقة ريجينت كان يعتني بمنزل شقيقه المقيم في أستراليا لكن الفيضانات دمرت المنزل بشكل كبير.

  • ألفريد جوني يتحدث إلى صديقه أمام منزل مدمر بسبب الفيضانات Olivia Acland

    انهار جانب من جبل "شوغار لوف" على تجمع سكاني في منطقة ريجنت فجر الاثنين وحملت السيول الطين والصخور التي دمرت المنازل في منطقتين أخريين هما: كاماياما وكانينغو.

  • ياتا كمارا تجلس إلى جانب شقيقها محمد Olivia Acland

    ياتا كمارا سيدة فقدت 14 من أفراد عائلتها تجلس إلى جانب شقيقها وتتذكر كيف غادرت المنزل في ذلك المساء للذهاب وجمع الأرز من مكان آخر من أجل إطعام الأطفال.

  • صورة لطفلين من أطفال ياتا الذين فارقوا الحياة يحملان حفيدها Olivia Acland

    ياتا كمارا فقدت أربعة من أطفالها وحفيدها في الفيضانات وهي تحمل صورة لطفلين من أطفالها الذين فارقوا الحياة وحفيدها.

  • عبدول منساراي ينظف منزله من الطين Olivia Acland

    في مجمع كانينغو السكني بالقرب من النهر يقطن عبدول منساراي وهو يحاول جرف الطين خارج منزله وتظهر فوق رأسه فتحة في سقف المنزل استخدمها هو وعائلته للنجاة من الفيضانات.

  • عبدول منساراي يجلس على السلم الذي استخدمه للنجاة من الفيضان Olivia Acland

    عندما بدأت المياه والوحل بالتصاعد داخل غرف منزل عبدول منساراي أيقظ زوجته وأطفاله واستخدموا سلماً للخروج من فتحة صنعها في سقف منزله.

  • مبالو بانغوار تقف في مدرسة الحي وتلف ضمادا على كاحلها الأيمن الذي تأذى أثناء هروبها من الفيضانات Olivia Acland

    تعيش مبالو بانغورا البالغة من العمر 15 عاما في نفس المجمع السكني وقد جرحت ساقها أثناء خروجها من نافذة محطمة بعد أن تعذر عليها استخدام باب المنزل وكانت قد أنقذت قبل ذلك إخوتها الأربعة.

  • كادياتو جالسة وطفلتها في حجرها بانتظار المعونة الإغاثية Olivia Acland

    كادياتو بيندو تعيش على بعد نحو ميلين من موقع الانهيارات الطينية لكنها شهدت مصرع زوجها وابنتها عندما سحقت صخرة كبيرة منزلهم.

المزيد حول هذه القصة