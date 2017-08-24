الفيضانات في سيراليون
الفياضانات دمرت آلاف المنازل في سيراليون وقتلت مئات الأشخاص ومايزال المئات في عداد المفقودين
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BBC
فقد أكثر من ثلاثة آلاف شخص منازلهم بسبب الفيضانات في سيراليون وقتل 499 شخصاً على الأقل ومازال نحو 600 شخص في عداد المفقودين.
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Olivia Acland
ألفريد جوني أحد سكان منطقة ريجينت كان يعتني بمنزل شقيقه المقيم في أستراليا لكن الفيضانات دمرت المنزل بشكل كبير.
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Olivia Acland
انهار جانب من جبل "شوغار لوف" على تجمع سكاني في منطقة ريجنت فجر الاثنين وحملت السيول الطين والصخور التي دمرت المنازل في منطقتين أخريين هما: كاماياما وكانينغو.
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Olivia Acland
ياتا كمارا سيدة فقدت 14 من أفراد عائلتها تجلس إلى جانب شقيقها وتتذكر كيف غادرت المنزل في ذلك المساء للذهاب وجمع الأرز من مكان آخر من أجل إطعام الأطفال.
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Olivia Acland
ياتا كمارا فقدت أربعة من أطفالها وحفيدها في الفيضانات وهي تحمل صورة لطفلين من أطفالها الذين فارقوا الحياة وحفيدها.
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Olivia Acland
في مجمع كانينغو السكني بالقرب من النهر يقطن عبدول منساراي وهو يحاول جرف الطين خارج منزله وتظهر فوق رأسه فتحة في سقف المنزل استخدمها هو وعائلته للنجاة من الفيضانات.
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Olivia Acland
عندما بدأت المياه والوحل بالتصاعد داخل غرف منزل عبدول منساراي أيقظ زوجته وأطفاله واستخدموا سلماً للخروج من فتحة صنعها في سقف منزله.
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Olivia Acland
تعيش مبالو بانغورا البالغة من العمر 15 عاما في نفس المجمع السكني وقد جرحت ساقها أثناء خروجها من نافذة محطمة بعد أن تعذر عليها استخدام باب المنزل وكانت قد أنقذت قبل ذلك إخوتها الأربعة.
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Olivia Acland
كادياتو بيندو تعيش على بعد نحو ميلين من موقع الانهيارات الطينية لكنها شهدت مصرع زوجها وابنتها عندما سحقت صخرة كبيرة منزلهم.
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