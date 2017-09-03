تعرف على الرغبة السرية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البالغة من العمر 63 عاما بأن لديها رغبة سرية في أن يكون لها برنامج حواري تلفزيوني خاص بها.

ونسبت صحيفة راينش بوست الألمانية لميركل القول: "أتمنى أن افعل ذلك، استضافة برنامج حواري بالإضافة إلى العمل كمستشارة."

يذكر أن ميركل بدأت جهدا مكثفا للإعداد للانتخابات العامة التي ستجرى يوم 24 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المقرر أن تواجه الأحد منافسها الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي في مناظرة تليفزيونية حية.

وقالت ميركل للصحيفة إنه لم يكن لديها الوقت لمراجعة أشرطة الفيديو من المناظرات السابقة، ولكن ستعد نفسها من خلال قراءة مواد مختلفة.

وأعربت عن أملها في أن يشاهد الكثير من الألمان هذه المناظرة.

ومن المتوقع أن يتابع هذه المناظرة نحو نصف عدد الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61.5 مليون شخص وفقا لما ذكرته مؤسسة استطلاعات الرأى فورسا. وأوضح استطلاع آخر أن ثلثي الألمان تقريبا يتوقعون فوز ميركل بالسباق بينما توقع 17 في المئة أن يحقق شولتز نتائج أفضل.