ما الذي تريد أن تعرفه عن التفجير النووي الكوري الشمالي الأخير؟

مصدر الصورة French Army Image caption تفجير هيدروجيني

أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد أنها أجرت بنجاح اختبارا لقنبلة هيدروجينية تبلغ قوتها عشرة أضعاف آخر القنابل النووية التي اختبرتها.

وقالت بيونغيانغ إن القنبلة التي أختبرت الأحد يمكن تركيبها في الصواريخ العابرة للقارات التي أطلفتها مؤخرا.

فما الذي تريد أن تعرفه عن التفجير النووي الكوري الشمالي الأخير؟