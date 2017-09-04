ما الذي تريد أن تعرفه عن التفجير النووي الكوري الشمالي الأخير؟
- 4 سبتمبر/ أيلول 2017
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أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد أنها أجرت بنجاح اختبارا لقنبلة هيدروجينية تبلغ قوتها عشرة أضعاف آخر القنابل النووية التي اختبرتها.
وقالت بيونغيانغ إن القنبلة التي أختبرت الأحد يمكن تركيبها في الصواريخ العابرة للقارات التي أطلفتها مؤخرا.
فما الذي تريد أن تعرفه عن التفجير النووي الكوري الشمالي الأخير؟