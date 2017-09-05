تسعة اختراعات قد لا تعلمون انها من عمل نساء

أذا سئلتم عن مخترعين بارزين، قد تتبادر الى اذهانكم شخصيات كتوماس اديسون (مخترع النور الكهربائي) والكساندر غراهام بيل (مخترع الهاتف) والعبقري الايطالي ليوناردو دافنشي.

ولكن ماذا عن ماري اندرسون؟ أو آن تسوكاموتو؟

قد تجهلون هذين الإسمين، ولكن هاتين السيدتين هما اثنتان فقط من المخترعات اللواتي ابتكرن بعض الاجهزة والانجازات العلمية التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

سيتصدى موسم بي بي سي لمئة امرأة، الذي يروي قصص نسوة ملهمات وذوات نفوذ، لتحد جديد.

ففي هذه السنة، ستطلب بي بي سي من نسوة من شتى ارجاء العالم للتقدم بحلول مبتكرة لأعقد المشاكل التي يوجهنها.

ولأجل الحصول على المزيد من المعلومات ما عليكم الا النظر الى تسعة اختراعات ما كنا سنحصل عليها لولا النسوة اللواتي ابتكرنها.

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مصدر الصورة HANNAH EACHUS

1 - برامجيات الكمبيوتر - غريس هوبر

بعد التحاقه غريس هوبر بالبحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، كلفت بالعمل على انتاج كمبيوتر جديد اطلق عليه اسم Mark 1.

ولم يمض وقت طويل قبل أن تصبح هوبر في طليعة مبرمجي الكمبيوتر في خمسينيات القرن الماضي، إذ كان لها الفضل في ابتكار نظام ترجمة التعليمات الى لغة تتمكن اجهزة الكمبيوتر من فهمها وقراءتها، مما جعل عملية البرمجة اسرع بكثير وأحدث ثورة في عمل الكمبيوترات.

كما ساعدت هوبر في ترويج عبارة "de-bugging"، وهي عبارة ما زالت تستخدم الى يومنا هذا للاشارة الى ازالة الاخطاء في البرامجيات، وذلك عقب ازالة حشرة من داخل كمبيوترها الشخصي.

واصلت غريس هوبر العمل مع الكمبيوترات حتى تقاعدها من البحرية في سن الـ 79، وكان آنئذ أكبر ضباط هذا السلاح عمرا.

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2 - التعرف على هوية المتكلم والمنتظر على الخط - الدكتورة شيرلي آن جاكسون

الدكتورة شيرلي آن جاكسون عالمة أمريكية متخصصة في الفيزياء النظرية، كانت بحوثها التي اجرتها منذ سبعينيات القرن الماضي مسؤولة عن ابتكار انظمة التعرف على هوية المتكلم في المكالمات الهاتفية وهوية المنتظر على الخط الهاتفي اثناء اجراء مكالمة هاتفية أخرى.

كما مكنت ابتكاراتها في عالم الاتصالات الهاتفية آخرين لاختراع اجهزة الفاكس والأسلاك البصرية وخلايا انتاج الطاقة الكهربائية الشمسية.

كانت جاكسون أول أمريكية سوداء تحصل على شهادة الدكتوراه من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (MIT)، كما كانت أول امريكية سوداء تدير جامعة بحثية ذات مستوى عال.

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مصدر الصورة Hannah Eachus

3 - ماسحة زجاج السيارات - ماري أندرسون

في يوم شتوي بارد في عام 1903، كانت ماري أندرسون تقوم بزيارة لمدينة نيويورك. اثناء تلك الزيارة، لاحظت ماري أن سائق السيارة التي كانت تستقلها اضطر لفتح شباكه الجانبي من أجل ازالة الثلج من زجاج السيارة الأمامي.

وكل مرة كان يفتح شباكه، يزداد الشعور بالبرد لدى ركاب السيارة.

الهمت هذه التجربة ماري على ابتكار ماسحات من المطاط يمكن تشغيلها من داخل السيارة، وفي عام 1903 حصلت على براءة اختراع لذلك.

ولكن اختراع ماري اندرسون لم يحظ بدعم صانعي السيارات آنذاك الذين ظنوا أنه سيؤثر سلبا على انتباه السائقين اثناء القيادة.

لم تحقق ماري اندرسون أي ربح مادي من اختراعها حتى بعد ان اصبحت ماسحات الزجاج جزءا اساسيا في السيارات.

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4 - بطاريات المحطة المدارية - اولغا غونزاليز سانابريا

تعد بطارية النيكل والهيدروجين طويلة العمر التي تزود المحطة الفضائية الدولية بالطاقة من الابتكارات المهمة حقا.

تمكنت الدكتورة اولغا غونزاليز سانابريا، المحدرة من بورتو ريكو، من تطوير تقنية ساهمت في انتاج هذه البطاريات في ثمانينيات القرن الماضي. وتعمل أولغا الآن مديرة لقسم الهندسة في مركز غلين للأبحاث التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

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5 - غسالة الصحون - جوزفين كوكران

كانت كوكران - التي كانت تقيم مآدب بشكل دوري - تحلم بجهاز يتمكن من غسل صحونها بأسرع مما يتمكن خدمها من ذلك، ولا يكسر هذه الصحون.

وكان الاختراع الذي أنجزته، والذي كان يشتمل على محرك يدير عجلة داخل مرجل نحاسي، أول غسالة صحون تستخدم ضغط الماء في عملها.

كان زوج كوكران السكير قد ترك لها ديونا ثقيلة عقب وفاته، مما دفعها الى تسجيل براءة اختراعها في عام 1886 والى تأسيس اول مصنع لهذه الغسالات.

مصدر الصورة HANNAH EACHUS

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6 - نظام الأمن المنزلي - ماري فان بريتان براون

كانت ماري فان بريتان براون تعمل ممرضة، وكانت كثيرا ما تبقى في بيتها لوحدها مما دفعها الى التفكير في ابتكار يجعلها اكثر أمانا في مسكنها.

طورت ماري فان بريتان براون بمعية زوجها البرت اول نظام للأمن المنزلي ردا على ارتفاع معدلات الجريمة وضعف اداء الشرطة في ستينيات القرن الماضي.

كان النظام الذي ابتكرته ماري فان بريتان براون معقدا بعض الشيء، إذ كان يشتمل على آلة تصوير تعمل بمحرك يرفعها ويخفضها حول باب بيتها الأمامي للتعرف على وجود أي شخص يحاول اقتحام البيت.

وكان النظام يشتمل ايضا على شاشة في غرفة نومها يبث الصور التي تلتقطها آلة التصوير وزر للانذار.

مصدر الصورة HANNAH EACHUS

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7 - فصل الخلايا الجذعية - آن تسوكاموتو

سجلت آن تسوكاموتو براءة اختراع طريقة عزل وفصل الخلايا الجذعية في عام 1991، ومنذ ذلك الحين أدت البحوث التي انجزتها الى تطورات عظيمة في مجال فهم عمل جهاز الدوران لدى مرضى السرطان، وهي تطورات قد تؤدي في نهاية المطاف الى ابتكار علاج لهذا المرض.

وتجري آن تسوكاموتو حاليا أبحاثا اضافية في نمو الخلايا الجذعية، وشاركت في تسجيل براءات اختراع سبعة اختراعات أخرى.

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8 - مادة الكيفلار - ستيفاني كفوليك

اخترعت الكيماوية كفوليك مادة الكيفلار - وهي نسيج خفيف الوزن يستخدم في الستر المقاومة للاطلاقات النارية.

ومنذ نجاحها في تطوير هذه المادة في عام 1965، انقذ الكيفلار الذي تبلغ متانته خمس اضعاف متانة الفولاذ حياة العديد من البشر وتستخدمه الملايين يوميا.

ويوجد الكيفلار في العديد من المنتجات منها القفازات المنزلية والهواتف المنقولة والطائرات والجسور المعلقة.

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9 - لعبة المونوبولي - اليزابيث ماجي

رغم ان العديدين يقولون إن تشارلز دارو هو الذي ابتكر المونوبولي، اشهر اللعبات في التاريخ، لكن قوانين اللعبة كانت من بنات افكار اليزابيث ماجي.

ارادت اليزابيث ماجي اظهار مثالب الرأسمالية وذلك عن طريق لعبة مبتكرة يتبادل فيها اللاعبون الأموال والأملاك.

وكانت اللعبة التي سجلتها في عام 1904 تدعى "لعبة أصحاب الأملاك".

اما لعبة المونوبولي المعروفة اليوم، فقد انتجت للمرة الأولى في عام 1935 من قبل الأخوة باركر الذين اكتشفوا أن دارو لم يكن مخترعها الوحيد بل كان قد اشترى حقوق نشرها من ماجي بـ 500 دولار فقط.

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ما هو برنامج 100 إمرأة؟

يسعى برنامج بي بي سي لمئة إمرأة الى التعرف على مئة إمرأة ذات نفوذ وتأثير في شتى المجالات وفي ارجاء العالم كل سنة. وفي عام 2017،

يتحدى البرنامج هؤلاء النسوة على حل اكبر اربع معضلات تواجهها النساء اليوم والتي تتلخص في تقييد الفرص امامهن والأمية والتحرش الذي يتعرضن له في الفضاءات العامة والتمييز الذي يتعرضن له في عالم الرياضة.

وبمساعدتكم، ستتمكن هؤلاء النسوة من ابتكار حلول حقيقية لهذه المعضلات، ولكننا نريد منكم ان تشاركوا في هذه العملية بطرح افكاركم. تجدونا على فيسبوك وانستاغرام وتويتر باستخدام هاشتاغ #100Women.