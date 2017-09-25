ما الذي تريدون معرفته عن تاريخ العلاقات بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد؟

مصدر الصورة Getty Images

صوت سكان اقليم كردستان العراق الاثنين في استفتاء حول الانفصال.

ما الذي تريدون معرفته عن تاريخ العلاقات بين أكراد العراق والحكومة المركزية في بغداد في العقود الماضية؟