رئيس الوزراء العراقي يطالب بإلغاء نتائج استفتاء انفصال كردستان
- 27 سبتمبر/ أيلول 2017
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طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
إلغاء نتائج التصويت الذي جرى هذا الاسبوع في استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.
وقال العبادي: " يجب أن يُلغى هذا الاستفتاء ونبدأ في حوار في إطار الدستور. لن ندخل في أي حوار بناء على نتائج مثل هذا الاستفتاء"
يذكر أن نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي لم يُعلن عنها لغاية الآن، لكن كثيرا من المراقبين يتوقعون أن تكون نتائجه لصالح الانفصال الكامل.