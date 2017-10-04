"التحطيب" من قتال حقيقي إلى رقصة لاستعراض القوة

يتطلب "التحطيب" قدراً كبيراً من المهارة والسيطرة، وهناك قواعد تحكم كيفية حمل العصا وأنواع الضربات المسموح بها، والتي كان بعضها يهدف إلى أن قتل الخصم قبل أن يصبح أحد الفنون القتالية المنضبطة