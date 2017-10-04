"التحطيب" من قتال حقيقي إلى رقصة لاستعراض القوة

  • 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

صبري محمد أسس عام 2012 المركز الدولي لـ"التحطيب" بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن القتالي التراثي

  • رجل يمسك بالعصا بكلتا يديه ويوقف ضربة عصا أخرى Reuters

    رقصة العصا في صعيد مصر تقليد قديم تطور عبر السنين من قتال حقيقي إلى مجرد رقصة لاستعراض القوة

  • رجلان يرقصان رقصة التحطيب Reuters

    منذ نحو نصف قرن كان يمكن أن يتعرض الشخص للإصابة أو حتى للموت أثناء "التحطيب"

  • رجلان يقفان بتحدي قبل تأدية رقصة التحطيب Reuters

    في مدينة سوهاج على ضفاف نهر النيل في وسط مصر، تسعى إحدى مدارس الفنون القتالية للإبقاء على رياضة "التحطيب" القديمة حية كجزء من تراث مصر

  • رجلان يرقصان رقصة التحطيب وخلفهما طفلين ورجل يشاهدان الرقص Reuters

    صبري محمد أسس عام 2012 المركز الدولي لـ"التحطيب" بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن القتالي

  • رجلان في حقل يرقصان رقصة التحطيب Reuters

    يتطلب "التحطيب" قدراً كبيراً من المهارة والسيطرة، وهناك قواعد تحكم كيفية حمل العصا وأنواع الضربات المسموح بها، والتي كان بعضها يهدف إلى أن قتل الخصم قبل أن يصبح أحد الفنون القتالية المنضبطة

  • رجل يمسك بالعصا ويستعد لضرب عصا يثبتها شخص آخر Reuters

    "التحطيب" بشكله الحالي يمنع أن تمس العصا جسد أي من المتقاتلين

  • يد تمسك بالعصا Reuters

    منذ نحو 70 عاماً، كان "التحطيب" أكثر عنفاً إذ كانت سمة ذلك العصر "الرجولة"

  • رجلان يتقاتلان بالعصي Reuters

    يسعى القائمون على "المركز الدولي للتحطيب" إلى تنظيم بطولة دولية للعبة بهدف التعريف عنها كجزء من ثقافة وتراث مصر

  • رجل يرقص بالعصا Reuters

    من أجل جعل هذه اللعبة التراثية أحد أشكال الفنون القتالية المعترف بها دولياً، ينبغي تشكيل هيئة دولية يمكنها تنظيم بطولات دولية

  • رجل يرقص بالعصا Reuters

    يأمل المركز الدولي للتحطيب بأن يتمكن من تحقيق انتشار هذا الفن القتالي عالمياً