"التحطيب" من قتال حقيقي إلى رقصة لاستعراض القوة
صبري محمد أسس عام 2012 المركز الدولي لـ"التحطيب" بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن القتالي التراثي
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Reuters
رقصة العصا في صعيد مصر تقليد قديم تطور عبر السنين من قتال حقيقي إلى مجرد رقصة لاستعراض القوة
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Reuters
منذ نحو نصف قرن كان يمكن أن يتعرض الشخص للإصابة أو حتى للموت أثناء "التحطيب"
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Reuters
في مدينة سوهاج على ضفاف نهر النيل في وسط مصر، تسعى إحدى مدارس الفنون القتالية للإبقاء على رياضة "التحطيب" القديمة حية كجزء من تراث مصر
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Reuters
صبري محمد أسس عام 2012 المركز الدولي لـ"التحطيب" بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن القتالي
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Reuters
يتطلب "التحطيب" قدراً كبيراً من المهارة والسيطرة، وهناك قواعد تحكم كيفية حمل العصا وأنواع الضربات المسموح بها، والتي كان بعضها يهدف إلى أن قتل الخصم قبل أن يصبح أحد الفنون القتالية المنضبطة
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Reuters
"التحطيب" بشكله الحالي يمنع أن تمس العصا جسد أي من المتقاتلين
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Reuters
منذ نحو 70 عاماً، كان "التحطيب" أكثر عنفاً إذ كانت سمة ذلك العصر "الرجولة"
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Reuters
يسعى القائمون على "المركز الدولي للتحطيب" إلى تنظيم بطولة دولية للعبة بهدف التعريف عنها كجزء من ثقافة وتراث مصر
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Reuters
من أجل جعل هذه اللعبة التراثية أحد أشكال الفنون القتالية المعترف بها دولياً، ينبغي تشكيل هيئة دولية يمكنها تنظيم بطولات دولية
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Reuters
يأمل المركز الدولي للتحطيب بأن يتمكن من تحقيق انتشار هذا الفن القتالي عالمياً
معرض الصور
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