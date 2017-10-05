فوز الكاتب البريطاني كازو إيشيغورو بجائزة نوبل للأدب لعام 2017

  • 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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فوز الكاتب البريطاني كازو إيشيغورو بجائزة نوبل للأدب لعام 2017