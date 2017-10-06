"بلا قيود" مع أحمد قذاف الدم المسؤول السابق في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي

أكد احمد قذاف الدم المسؤول السابق في نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي أن سيف الاسلام القذافي لا يزال في ليبيا وانه حر طليق في مكان آمن وأن من حقه أن يكون له دور مستقبلي في ليبيا. وقال قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان العمل مستمر لانهاء المطالبة بسيف الاسلام من قبل المحكمة الدولية مطالباً الدول العربية باستقبال سيف الاسلام القذافي او توفير ملجأ له.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .