"بلا قيود" مع أحمد قذاف الدم المسؤول السابق في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي
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"بلا قيود" مع أحمد قذاف الدم المسؤول السابق في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي

  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أكد احمد قذاف الدم المسؤول السابق في نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي أن سيف الاسلام القذافي لا يزال في ليبيا وانه حر طليق في مكان آمن وأن من حقه أن يكون له دور مستقبلي في ليبيا. وقال قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان العمل مستمر لانهاء المطالبة بسيف الاسلام من قبل المحكمة الدولية مطالباً الدول العربية باستقبال سيف الاسلام القذافي او توفير ملجأ له.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .