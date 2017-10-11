حبيبات صغيرة قد توقف أكبر مسمم في تاريخ البشرية
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حبيبات صغيرة قد توقف أكبر مسمم في تاريخ البشرية

  • 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

حبيبات صغيرة قد يبدو منظرها عاديا، ولكنها الآن تستخدم في منع التسمم في بنغلاديش وأجزاء من الهند.

وتعاني المياه الجوفية في تلك المناطق بارتفاع نسبة الزرنيخ فيها.

وطورت مؤسسة (درينكويل) نظاما يستخدم حبيبات دقيقة الحجم لتنقية المياه من الزرنيخ.

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