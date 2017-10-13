سجال عبر مواقع التواصل بين القطريين والمصريين حول انتخابات #اليونسكو

قضايا اليوم: سجال بين القطريين والمصريين حول انتخابات #اليونسكو بعد تقدم المرشح القطري على المرشحة المصرية في الجولة الرابعة من الانتخابات، ونقاش في السعودية حول "هيئة الترفيه".

#اليونسكو

مصدر الصورة JACQUES DEMARTHON

نبدأ تقريرنا اليوم بالاهتمام المستمر حول التصويت على المدير العام لليونسكو.

ويتقدم المرشح القطري حاليا على المرشحة المصرية والفرنسية بعد الجولة الرابعة من الانتخابات.

ويجري سجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين والقطريين، إذ يتهم بعض المصريين قطر بـ"شراء الأصوات"، بينما يشجع القطريون مرشحهم على الفوز في وجه العداء من دول المقاطعة على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @90_az1 يارب وفق الدكتور حمد الكواري في انتخابات #اليونسكو غدا لما تحبه وترضاه وبعد عن قطر واهل قطر كل مكر وسوء يكاد لهم ووفقهم لكل خير#اليونسكو_قطر — بلاد العُربِ اوطاني (@90_az1) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وغرد مستخدم قطري: "أن ما يحصل في اليونسكو هذه الأيام من تصدر مرشح قطر رغم الضغط الذي تمارسه دول أكبر دليل على أن وزن قطر في المجتمع الدولي يتجاوز أوزان دول حصار قطر مجتمعة".

وظهر هاشتاغ اليونسكو في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#لماذا_الشعب_يكره_هييه_الترفيه

وننتقل إلى السعودية حيث تداول المغردون هاشتاغ #لماذا_الشعب_يكره_هييه_الترفيه بصورة كبيرة على مدار الـ14 ساعة الماضية ليظهر في نحو ستين ألف تغريدة.

وانقسم المغردون حول موقفهم من هيئة الترفيه، وهي هيئة نشأت العام الماضي تقوم على "تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة" على حد وصف موقعها الرسمي، وهو ما يتضمن تنظيم فعاليات ترفيهية وحفلات.

ووصف آخرون تمويل الحكومة لهيئة الترفيه بأنه إهدار للمال العام.