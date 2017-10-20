"بلا قيود" مع وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي

أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي ان قوة الدولة العراقية والانقسامات التي شهدتها الساحة السياسية الكردية بعيد استفتاء الاستقلال في كردستان العراق ساهم في استعادة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من السيطرة الكردية بجهد يسير، وقال الوزير العراقي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالغ في حجم الاستعدادات والقدرات القتالية لتشكيلات المقاتلين الاكراد من البيشمركة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .