"بلا قيود" مع وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي
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"بلا قيود" مع وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي ان قوة الدولة العراقية والانقسامات التي شهدتها الساحة السياسية الكردية بعيد استفتاء الاستقلال في كردستان العراق ساهم في استعادة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من السيطرة الكردية بجهد يسير، وقال الوزير العراقي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالغ في حجم الاستعدادات والقدرات القتالية لتشكيلات المقاتلين الاكراد من البيشمركة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .