"بلا قيود" مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي
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"بلا قيود" مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أكد الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي أن علاقته لم تقطع مع السعودية ومع المسؤولين فيها لكنه اختار المغادرة الى الولايات المتحدة لانه منع من الكتابة والتغريد في السعودية، مبيناً انه يكتب في الصحف الغربية لان مساحة الحرية مكفولة له خارج السعودية. وقال في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" انه يتمنى ان تنتهي اجواء التخويف والاعتقالات والتهديد التي انتشرت في السعودية مؤخراً وان تعود الاوضاع الى سابق عهدها قبل ستة شهر.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .