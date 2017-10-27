"بلا قيود" مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي

أكد الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي أن علاقته لم تقطع مع السعودية ومع المسؤولين فيها لكنه اختار المغادرة الى الولايات المتحدة لانه منع من الكتابة والتغريد في السعودية، مبيناً انه يكتب في الصحف الغربية لان مساحة الحرية مكفولة له خارج السعودية. وقال في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" انه يتمنى ان تنتهي اجواء التخويف والاعتقالات والتهديد التي انتشرت في السعودية مؤخراً وان تعود الاوضاع الى سابق عهدها قبل ستة شهر.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .