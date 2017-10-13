ترامب يأمر بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر فرض عقوبات على إيران لمنع النظام فيها من دعم الإرهاب على حد وصفه.

كما أمر ترامب بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.