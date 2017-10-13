ترامب يأمر بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني
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ترامب يأمر بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر فرض عقوبات على إيران لمنع النظام فيها من دعم الإرهاب على حد وصفه.

كما أمر ترامب بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

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