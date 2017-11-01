التعليم في العالم العربي
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
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هل تعانون في بلدكم من أزمة في المدارس سواء كانت في حجم الصفوف أو أعداد الطلاب الكبيرة أو نوعية التعليم؟
هل هناك أي حلول سمعتم عنها في المنطقة العربية أو خارجها ساهمت في حل أزمة المدارس؟ أو أي حلول أخرى تودون من بي بي سي أن تستقصي عنها؟
ارسلوا أفكاركم و مقترحاتكم على الايميل askbbcarabic@bbc.co.uk أو ابعثوا لنا بتغريدة على BBCArabic @ مستخدمين هاشتاغ #AskBBCArabic.
لا تنسوا إدراج اسمائكم وتفاصيل عن كيفية الاتصال بكم، وشكراً.