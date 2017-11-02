الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور

مغردون عن #وعد_بلفور: "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"

قضايا اليوم: مغردون عرب يناقشون وعد السياسي البريطاني بلفور لليهود بإنشاء موطن لهم في فلسطين بحلول ذكراه المئوية يوم غد، وفي لبنان انتشار لهاشتاغ يحث المواطنين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، كما نتناول اهتمام المغردين بمبارايات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.