الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور
"وعد بلفور.. مئة عام من الجدل"... وثائقي من إذاعة بي بي سي
هل كان بلفور والوعد الذي ارتبط باسمه من أسباب رخاء منطقة الشرق الأوسط أم أن الأمر كان وبالا عليها؟ وما هي الظروف المحيطة بإصدار هذا الوعد؟
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
آرثر بلفور: من الشعر والفلسفة إلى وعده المشهور
قبل قرن كتب بلفور إلى روتشيلد رسالة عبر فيها عن رغبة حكومة بريطانيا بإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين. فمن هو هذا الشخص الذي ترك الفلسفة ليعمل سياسيا؟.
- 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مغردون عن #وعد_بلفور: "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"
قضايا اليوم: مغردون عرب يناقشون وعد السياسي البريطاني بلفور لليهود بإنشاء موطن لهم في فلسطين بحلول ذكراه المئوية يوم غد، وفي لبنان انتشار لهاشتاغ يحث المواطنين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، كما نتناول اهتمام المغردين بمبارايات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
100 عام على إصدار وعد بالفور
إسرائيل تحتفل بالذكرى المئوية الأولى لوعد بلفور الذي مهد لقيام دولة إسرائيل عام 1948 بينما ينظم الفلسطينيون مظاهرات تطالب بريطانيا بالاعتذار
- 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
في الديلي تلغراف: بريطانيا تدعو في ذكرى وعد بلفور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يكتب مقالا في صحيفة الديلي تلغراف بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور يدعو فيه إلى تقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من حزيران يونيو 1967.
- 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
تسلسل للتاريخ الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى
- 27 يوليو/ تموز 2017
حقائق عن اسرائيل
- 22 مايو/ أيار 2017
معلومات عن بريطانيا
- 25 مايو/ أيار 2017