الذكرى المئوية لوعد بلفور
روتشليد: الثري البريطاني الذي شارك في صياغة "وعد بلفور"
اليهودي البريطاني الثري روتشيلد الذي صاغ وعد بلفور من الهوس بجمع الطيور والحيوانات الغريبة إلى تبني الأفكار الصهيونية في مرحلة متأخرة من حياته.
- 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وعد بلفور ومئة عام من الجدل
تقرير لبي بي سي يرصد الجدل القائم بشأن "وعد بلفور" في الذكرى المئة لإصداره.
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مغردون عن #وعد_بلفور: "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"
قضايا اليوم: مغردون عرب يناقشون وعد السياسي البريطاني بلفور لليهود بإنشاء موطن لهم في فلسطين بحلول ذكراه المئوية يوم غد، وفي لبنان انتشار لهاشتاغ يحث المواطنين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، كما نتناول اهتمام المغردين بمبارايات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
في الديلي تلغراف: بريطانيا تدعو في ذكرى وعد بلفور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يكتب مقالا في صحيفة الديلي تلغراف بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور يدعو فيه إلى تقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من حزيران يونيو 1967.
- 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
"لا غفران لبلفور أو بريطانيا أو العرب" بسبب إقامة إسرائيل
"لا غفران لبلفور أو بريطانيا أو العرب" بسبب إقامة إسرائيل
- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017