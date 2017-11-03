أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بيير كراينبول، أن الوكالة لن تندمج مع المفوضية الاممية لشؤون اللاجئين داعياً اللاجئين الفلسطينيين لعدم القلق بشأن تكليف الاونروا نظراً للتفويض الكبير الذي حصلت عليه من العديد من الدول في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاخير. وقال المفوض العام للاونروا في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان العلاقة مع الولايات المتحدة متينة وانها الدولة المانحة الاكبر للاونروا وان الولايات المتحدة حافظت على مستوى التمويل الذي تقدمه هذا العام.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .