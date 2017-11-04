ما إن أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري استقالته من منصبه، حتى تصدر هاشتاغ #استقالة_سعد_الحريري قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في لبنان.

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وشهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من قبل صحفيين وسياسيين لبنانيين وعرب كالسفير السعودي في لبنان ، ثامر السبهان وقوى الـ14من آذار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SleimanMichel دخلنا في نفق يحتم على جميع السياديين رص الصفوف. لبنان وشعبه يستحقان التضحية — Michel Sleiman (@SleimanMichel) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي الوقت الذي رحب فيه مغردون بالاستقالة، ووصفوه بانتفاضة كرامة في وجه العراقيل السياسية، أعرب آخرون عن تخوفهم من تداعياتها على المشهد السياسي واعتبروها بداية التصعيد على الساحة اللبنانية.

المؤيدون لخطاب الحريري رأوا فيها خطوة جيدة لإعادة دور السنة في لبنان وللحد من قبضة حزب الله على دوائر دولة اللبنانية، حسب قولهم.

فعلق كساب العتيبي قائلا "إيران تتحكَّم بلبنان سياسياً وعسكرياً عن طريق حزب الله. تغيير هذا الواقع يحتاج لرؤية وعمل أوله تقوية الجبهة السنية. #استقالة_سعد_الحريري."

كما وصف البعض استقالة الحريري بـ"الخطة السعودية" وعده استكمالا للتوجه الاقليمي لما وصفوه بتقليم أظافر حزب الله وإيران في المنطقة.

وغردت الصحفية لانا مدور قائلة " الاستقالة من#الرياض ... #الحريري لماذا قبل ان يكون أداة، أم أنه أجبر على ذلك! في كل الأحوال نأمل الا يواجه نفس مصير عبد ربه منصور هادي!"

وعلى نفس المنوال، كتبت إيمان الحمود "استقالته محاولة للضغط على ايران في لبنان لإجبارها على تسوية سياسية في اليمن .. والحديث عن مواجهة بين لبنان وإسرائيل تتصاعد! #سعد_الحريري."

من جهة أخرى، دعا مغردون إلى عدم زج لبنان في الصراعات الإقليمية وحذروا من انعكاسات الإستقالة على أمن واستقرار البلاد، واصفين الخطاب بـ "إعلان حرب"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wiamwahhab إستقالة الحريري مؤسفة في هذا الوقت ولكن السؤال لماذا أعلنها من الرياض . هل الرجل في الإقامة الجبرية وأجبر على الاستقالة؟ — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وكتب رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، في تغريدة له " خطاب استقالة #سعد_الحريري من رئاسة الحكومة في #لبنان أشبه بإعلان حرب ، والمهم أن تكون الحسابات صحيحة وليست كحسابات مسعود برزاني

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @walidjoumblatt بصراحة فان لبنان اكثر من صغير وضعيف كي يتحمل الاعباء الاقتصادية والسياسية لهذه الاستقالة .كنت وسابقى من دعاة الحوار بين السعودية وايران pic.twitter.com/0A34VV2PFC — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

واستبعد آخرون عودة الحريري إلى لبنان بعد خطابه وتواقعوا دخول لبنان إلى نفق مظلم.