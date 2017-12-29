"بلا قيود" مع مساعد أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في السعودية

أكدت آمال المعلمي، مساعد أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو مجلس حقوق الانسان في السعودية، ان ولاية الامر مفهوم مستحدث وان الكثير من القوانين والانظمة التي تخل بالتعامل مع حقوق المرأة السعودية كمواطنة كاملة الأهلية يتم مراجعتها بعد اصدار أمرملكي بهذا الشأن. وبينت المعلمي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة جاء نتيجة لتفاعل مجتمعي بين الدولة والمجتمع وان القرار لم يكن منعزلاً عن مطالبة المرأة بهذا الحق.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .