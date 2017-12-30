مغردون عن #مظاهرات_ايران "زوبعة في فنجان أم بداية ربيع فارسي"

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها الهجوم الذي استهدف كنسية جنوبي العاصمة المصرية، والمظاهرات في إيران، إضافة إلى أمنيات وآمال الناس في العام الجديد.

#كنيسه_حلوان

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التغريدات التي عكست حالة الغضب لدى الشعب المصري إثر هجوم استهدف كنيسة في حلوان جنوبي القاهرة.

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و بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قتل تسعة أشخاص في الهجوم الذي شنه مسلح على كنيسة ومتجر يمتلكه قبطي في المنطقة.

وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

ودشن ناشطون عدة هاشتاغات احتل بعضها قائمة الترند في مصر و العالم العربي، منها #حلوان و#كنيسه_حلوان و #مارمينا و#helwan و #إرهابكم_يزيد_توحّدنا.

و فاق العدد الإجمالي للتغريدات عبر هذه الهاشتاغات 50 ألف تغريدة. وعبر المغردون عن سخطهم على من قام بالهجوم على الكنيسة ووصفوا الهجوم " بالجبان."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dralnoaimi احر التعازي للاشقاء في مصر مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين . بالامس مسجد الروضة و اليوم كنيسة مارمينا و الفاعل واحد .. الاٍرهاب يستهدفنا كلنا و لا يستثني احد #حلوان — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @engyalaa تحية للاهالي اللي مسكوا الارهابي وتحية كبيرة للبطل اللي جري عليه الاول وخد منه السلاح اللي قتل بيه ناس مالهاش اي ذنب يحصل فيهم كده ووجع قلوب اهاليهم وارهب ابرياء في بيوتهم..خالص التعازي لأهالي ضحايا كنيسة #مارمينا بحلوان..ربنا يحفظ مصر واهلها وكل البلاد العربية من كل سوء #حلوان — Engy Alaa (@engyalaa) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ودعا المغردون كافة مكونات المجتمع المصري إلى تكثيف الجهود للقضاء على منابع الإرهاب ومدارس الفكر المتطرف الذي لا يفرق بين مسيحي أو مسلم.

وحمل آخرون الأجهزة الأمنية مسؤولية ما وصفوه بالتقصير في حماية المواطنين، وتساءلوا عن تأخر الشرطة في الوصول إلى موقع الحادث.

كما تداول نشطاء مقطعا مصورا أهالي المنطقة وهم يقبضون على أحد على منفذي الهجوم الذي كان يتجول في شوارع المنطقة حاملا سلاحا.

واستغرب مغردون الموقف بينما وصفه آخرون المشهد بالملحمة الوطنية وبأنه دليل على اللحمة بين أبناء الشعب المصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GamalSultan1 الفيديو المتداول لإرهابي #حلوان وهو يتجول بهدوء حاملا رشاشه وينتقل من شارع لآخر في محيط الكنيسة لا يصدق ، هل من خبير أمني يفسر لنا هذا المشهد المروع — جمال سلطان (@GamalSultan1) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 بعد وقوع ضحايا جدد في هجوم علي كنيسة بحلوان!

هل المفروض أن نصدق الروايات التي تلقي لنا من العسكر ؟

أين التحقيقات الحقيقية في الهجمات السابقة علي الكنائس ؟

أين التحقيقات في مجزرة مسجد الروضة؟

طيب

متي صدقت الداخلية في بيان لها؟

بأمارة إيه نصدق روياتكم ؟!



#حلوان — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

في المقابل، أشاد مغردون بقوات الشرطة وجددوا مساندتهم الكاملة للجيش في ضرب "معاقل الإرهاب والمتطرفين"، قائلين إن التعامل الأمني مع هجوم حلوان كان أفضل من الحوادث الإرهابية السابقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hendelkady1 الكاميرات اللي رصدت المحاولة الإرهابية

ع كنيسة حلوان وضحت

ازاي تعامل رجال الأمن الأبطال بسرعة وصرامة وأفشلوا العملية

وصفوا الإرهابي ازاي المواطنين بعد ماقضى الأمن ع المجرمين اللي ضرب أحدهم طلقات يائسة

هجموا عليهم هجمة مصري جدع

البقاء لله ف شهدائنا المصريين

مسيحيين ومسلمين — هند القاضي (@hendelkady1) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

#مظاهرات_ايران.. بين الترحيب والتوجس

هيمنت المظاهرات التي تشهدها إيران على مواقع التواصل بمختلف منصاتها عبر هاشتاغات متنوعة، أبرزها #مظاهرات_ايران الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج لساعات.

مصدر الصورة Majid Saeedi

واتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران لتشمل مدن رئيسية بينها طهران وقم وأصفهان، بعدما انطلقت الخميس من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.

ويتظاهر مئات الأشخاص للتنديد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وزيادة الضرائب.

وانقسم نشطاء عرب إلى فريقين، هلل أحدهما بالمظاهرات واعتبرها بداية لما أسماه بالربيع الإيراني ضد خامنئي، في حين دافع الفريق الثاني عن الحكومة الإيرانية واصفا الاحتجاجات بالتحريض على الفتنة.

وتناقل مغردون عرب عبر هاشتاغ #مظاهرات_ايران مقاطع مصورة قالوا إنها تردد هتافات ضد حسن روحاني في مدينة قم ذات القيمة الدينية الكبيرة لدى الإيرانيين.

وقال المتفاعلون مع #ايران_تتحرر_من_الطغيان إن ما يحدث في إيران يعكس حالة الاحتقان الشعبي ويكشف الوجه "القبيح" الحقيقي للنظام الإيراني المتستر بالدفاع عن الشعوب العالم، بينما يعيش شعبه تحت خط الفقر، بحسب قول مغردين.

كما دشن مغردون عرب هاشتاغ #سننقل_المعركه_الي_ايراندعوا المجمع الدولي للتدخل لحماية المتظاهرين و إلى إيقاف ما وصفوه بممارسات إيران الإجرامية في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KeNt_977 لماذا يتجاهل الإعلام العربي ما يحدث في إيران, بينما يتسابق لتغطية أتفه الأحداث في أي بلدٍ عربي, حتى أنه يبالغ في تغطية الحدث! #مظاهرات_ايران — واحد من الناس ! (@KeNt_977) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nejer يقولون إيران فيها مظاهرات، دعواتي للشعب الإيراني أن يتخلص من هذا النظام الفاسد الذي لم يجثم على صدور الإيرانيين فحسب، بل لا يزال ينشر الفتن والخراب في أرجاء العالم العربي. — مالك نجر (@Nejer) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @monnahe69 اذا نجح زلزال الثورة في ايران سيكون توابعه

وصداه في العراق ولبنان واليمن وسوف تسقط تباعا العواصم الثلاثه من يد قاسم سليماني

مع أستبعاد دمشق بسبب الدور الروسي

وموقع سوريا المطل علي البحر المتوسط الذي يعتبر مهم جدا لروسيا — العم بويوسف (@monnahe69) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وعلى صعيد آخر، انتقد مغردون عرب ما وصفوه باستبسال البعض في الدفاع على المتظاهرين واتهموا بعض الحكومات العربية بالاصطياد في الماء العكر لتصفية حساباتها السياسية مع الحكومة في إيران.

وحذر آخرون من أن إنهاء النظام الإيراني لن ينهي الصراعات في المنطقة بل سيزيدها تعقيدا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 التفاف الشعب الإيراني حول نظام الجمهورية الاسلامية في #ايران ساعد النظام على العبور لأربعين عاما من معركة الى معركة وحجز مكان متقدم لطهران في المنطقة والعالم.. قد يتظاهر بعض الإيرانيين لمطالب يريدونها من حكومتهم

المضحك ان بلاداً تحرم التظاهر هي اول من يفرح بهذه التظاهرات..1️⃣ — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PenSafari #السعوديون في غاية الزهو والانتشاء فرحاً بالمظارات التي تحصل الآن في #ايران، ويتمنون أن تفضي الى اسقاط النظام الفارسي الذي ما انفك يقض مضجع السعوديين شعباً وحكاماً،وهم لا يستطيعون عمل أي شئ سوى التمني وارشاء أمريكا لتحميهم من ايران!

شعوب العالم تتظاهر مطالبة بحقوقها عدا السعوديين — سفاري (@PenSafari) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

كما وصف البعض الآخر ما يحدث بالزوبعة في فنجان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naser19772010 #ايران_تنتفض

قبل الثورة الايرانية 1979 كان نظام الشاه هو من يقود المنطقة وكان رضابهلوي هو شرطي امريكا في المنطقة واذا قام نظام علماني في ايران اتوقع ان يعيد التاريخ نفسه خصوصابعد تفرق دول المنطقة بسبب تخبطات الانظمة العربية وخصوصاالخليجية — Naser🇴🇲 (@naser19772010) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

مغردون عن #امنيتك_في_عام_2018: مليئة بالأمل رغم الحروب

عبر مغردون عن تطلعاتهم وأمانيهم للعام الجديدة عبر مجموعة هاشتاغات أهمها #امنيتك_سنه_2018 و #داخلين_2018_ولسه.

مصدر الصورة PATRICK PLEUL

كانت حالة الإحباط جلية في تعليقات المغردين إزاء الوضع السياسي العربي، فقد تمنى معظم المغردين أن يعم الأمن والأمان العالم الإسلامي، وأن تنتهي الحروب وتختفي لغة العنف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Msefr35 #امنيتك_سنه_2018 أن يعم الامن والأمان دول العالم وأن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ اخوتنا في بورما وفي سوريا وفي العرراق وفي اليمن وفي كل بلد مسلم يتعرض للقتل والاذي اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم في هذه السنة الجديدة خذهم أخذعزيزا مقتدر — محمد العنزي (@Msefr35) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

كما تضمنت تغريدات دعوات لنصرة المستضعفين وللفقراء في العالم ، وخص المغردون بالذكر اللاجئين السوريين و مسلمي الروهينجا. و لم ينس المغردون أطفال فلسطين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drazizalzeer #امنيتك_سنه_2018 فتح باب الاستقدام والاجار، وللمواطن الخيار في الإختيار . أو يأتي مسؤول يستطيع حل هذا الملف بكل جراءة دون تردد وخوف وبسرعة. — د عبدالعزيز الزير (@drazizalzeer) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

على الصعيد الشخصي، تنوعت أماني المغردين بأن ينعموا بالسعادة، ويحظوا بصحة جيدة، وأن تقضي الحكومات على البطالة والفقر والفساد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1yusoef #امنيتك_سنه_2018 أن يقتحم الأزواج المطابخ ويبدأون باعداد الطعام لزوجاتهم ، عليكم بالسفريات الكثيرة والجولات التسوقية مدفوعة التكاليف دعها تشتري ما تريد ، عزيزي الرجل ترى غسلك للمواعين ليس عيبا ، وتمسيحك للجدران متعة ، زوجتي بطلة في الكاراتيه وهذا مصدر فخر لي كزوج .

call911😢 — د. يوسف (@1yusoef) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @N4Q #امنيتك_سنه_2018



أغلاق هيئة الترفيه

إعادة صلاحيات هيئة الامر بالمعروف

إلغاء السينماء

إلغاء القيادة للنساء



نعيش زي عام 1436 وقبل

مدأرس تحفيظ القران الكريم

زيادة حلقات تحفيظ القران — ‏سارهـ العنزي☞ (@N4Q) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧