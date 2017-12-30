مغردون عن #مظاهرات_ايران "زوبعة في فنجان أم بداية ربيع فارسي"
محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها الهجوم الذي استهدف كنسية جنوبي العاصمة المصرية، والمظاهرات في إيران، إضافة إلى أمنيات وآمال الناس في العام الجديد.
#كنيسه_حلوان
عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التغريدات التي عكست حالة الغضب لدى الشعب المصري إثر هجوم استهدف كنيسة في حلوان جنوبي القاهرة.
و بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قتل تسعة أشخاص في الهجوم الذي شنه مسلح على كنيسة ومتجر يمتلكه قبطي في المنطقة.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
ودشن ناشطون عدة هاشتاغات احتل بعضها قائمة الترند في مصر و العالم العربي، منها #حلوان و#كنيسه_حلوان و #مارمينا و#helwan و #إرهابكم_يزيد_توحّدنا.
و فاق العدد الإجمالي للتغريدات عبر هذه الهاشتاغات 50 ألف تغريدة. وعبر المغردون عن سخطهم على من قام بالهجوم على الكنيسة ووصفوا الهجوم " بالجبان."
ودعا المغردون كافة مكونات المجتمع المصري إلى تكثيف الجهود للقضاء على منابع الإرهاب ومدارس الفكر المتطرف الذي لا يفرق بين مسيحي أو مسلم.
وحمل آخرون الأجهزة الأمنية مسؤولية ما وصفوه بالتقصير في حماية المواطنين، وتساءلوا عن تأخر الشرطة في الوصول إلى موقع الحادث.
كما تداول نشطاء مقطعا مصورا أهالي المنطقة وهم يقبضون على أحد على منفذي الهجوم الذي كان يتجول في شوارع المنطقة حاملا سلاحا.
واستغرب مغردون الموقف بينما وصفه آخرون المشهد بالملحمة الوطنية وبأنه دليل على اللحمة بين أبناء الشعب المصري.
في المقابل، أشاد مغردون بقوات الشرطة وجددوا مساندتهم الكاملة للجيش في ضرب "معاقل الإرهاب والمتطرفين"، قائلين إن التعامل الأمني مع هجوم حلوان كان أفضل من الحوادث الإرهابية السابقة.
#مظاهرات_ايران.. بين الترحيب والتوجس
هيمنت المظاهرات التي تشهدها إيران على مواقع التواصل بمختلف منصاتها عبر هاشتاغات متنوعة، أبرزها #مظاهرات_ايران الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج لساعات.
واتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران لتشمل مدن رئيسية بينها طهران وقم وأصفهان، بعدما انطلقت الخميس من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.
ويتظاهر مئات الأشخاص للتنديد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وزيادة الضرائب.
وانقسم نشطاء عرب إلى فريقين، هلل أحدهما بالمظاهرات واعتبرها بداية لما أسماه بالربيع الإيراني ضد خامنئي، في حين دافع الفريق الثاني عن الحكومة الإيرانية واصفا الاحتجاجات بالتحريض على الفتنة.
وتناقل مغردون عرب عبر هاشتاغ #مظاهرات_ايران مقاطع مصورة قالوا إنها تردد هتافات ضد حسن روحاني في مدينة قم ذات القيمة الدينية الكبيرة لدى الإيرانيين.
وقال المتفاعلون مع #ايران_تتحرر_من_الطغيان إن ما يحدث في إيران يعكس حالة الاحتقان الشعبي ويكشف الوجه "القبيح" الحقيقي للنظام الإيراني المتستر بالدفاع عن الشعوب العالم، بينما يعيش شعبه تحت خط الفقر، بحسب قول مغردين.
كما دشن مغردون عرب هاشتاغ #سننقل_المعركه_الي_ايراندعوا المجمع الدولي للتدخل لحماية المتظاهرين و إلى إيقاف ما وصفوه بممارسات إيران الإجرامية في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، انتقد مغردون عرب ما وصفوه باستبسال البعض في الدفاع على المتظاهرين واتهموا بعض الحكومات العربية بالاصطياد في الماء العكر لتصفية حساباتها السياسية مع الحكومة في إيران.
وحذر آخرون من أن إنهاء النظام الإيراني لن ينهي الصراعات في المنطقة بل سيزيدها تعقيدا.
كما وصف البعض الآخر ما يحدث بالزوبعة في فنجان.
مغردون عن #امنيتك_في_عام_2018: مليئة بالأمل رغم الحروب
عبر مغردون عن تطلعاتهم وأمانيهم للعام الجديدة عبر مجموعة هاشتاغات أهمها #امنيتك_سنه_2018 و #داخلين_2018_ولسه.
كانت حالة الإحباط جلية في تعليقات المغردين إزاء الوضع السياسي العربي، فقد تمنى معظم المغردين أن يعم الأمن والأمان العالم الإسلامي، وأن تنتهي الحروب وتختفي لغة العنف.
كما تضمنت تغريدات دعوات لنصرة المستضعفين وللفقراء في العالم ، وخص المغردون بالذكر اللاجئين السوريين و مسلمي الروهينجا. و لم ينس المغردون أطفال فلسطين.
على الصعيد الشخصي، تنوعت أماني المغردين بأن ينعموا بالسعادة، ويحظوا بصحة جيدة، وأن تقضي الحكومات على البطالة والفقر والفساد.