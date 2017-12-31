#البيان_الصادر يتوعد مطلقي #انقلاب_الأردن
تواصل الاحتجاجات في إيران، وغضب بعد تسميم كلاب شاردة في لبنان، والأردن تتوعد بملاحقة مسيئين لأمراء تقاعدوا من الجيش، من أبرز المواضيع التي شدت اهتمام المغردين العرب.
#بيان_صادر ...يتوعد بملاحقة المسيئين لأمراء بالأردن
تصدرت عبارة "بيان صادر" قائمة الكلمات الأكثر تداولا في الأردن بعد نفى الديوان الملكي الأردني، المزاعم بشأن محاولة انقلاب على الملك عبدالله الثاني.
و يأتي هذا بعدما نشرت صحيفة مقالا تتحدث فيه عن قيام 3 أمراء بترتيب محاولة انقلاب بالتعاون مع دول في المنطقة.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا": "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء، فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد".
و توعد الديوان الملكي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية
وكان نشطاء ومغردون عرب تداول بكثافة الخبر عبر هاشتاغات عديدة أبرزها هاشتاغ #الأردن و#انقلاب_الاردن.
وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون الأنباء المتداولة بخصوص القيام بانقلاب بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في الأردن ولتقويض علاقته مع جيرانه، لم يستبعد آخرون صحة الخبر وربطوه بالتحولات الإقليمية خاصة تطورات الأحداث في سوريا واليمن.
#انتفاضه_الشعب_الايراني
واكب رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب الأحداث الدائرة في إيران لحظة بلحظة منذ انطلاقها يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الثاني.
فلايزال هاشتاغ #يحدث_الان_في_ايران يتصدر لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، بعدد تغريدات فاق 400 ألف تغريدة، يليه هاشتاغ #انتفاضه_الشعب_الايراني الذي سجل حوالي 10 آلاف تغريدة.
وتراوحت آراء المغردين العرب بين ترحيب وتخوف إزاء تطورات الأحداث في إيران. فمن المغردين من رأى في الاحتجاجات مقدمة لثورة حقيقية على ما وصفوه بنظام فاشي أهدر مقدرات البلاد و تدخل في شؤون المنطقة ومنهم من حذر من أن توسع الاحتجاجات في إيران سيدخل المنطقة بأكملها في دوامة جديدة وسيشعل حربا طائفية، وستعطي غطاء شرعيا للدول الغربية بالتدخل في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، استبعد مغردون سقوط النظام في إيران قائلين إن الشعب الإيراني حريص على حماية بلاده مما وصفوه بالمؤامرات الخارجية. وتابعوا بأن أحداث إيران كشفت عن نفاق الحكومات العربية التي حاربت الربيع العربي.
وأشار آخرون إلى أن سقوط أو بقاء النظام الإيراني لن يحدث فرقا بالنسبة للعرب.
#مجزره_الغبيري... تغضب اللبنانيين
أثارت صور لنفوق كلاب شاردة بعد دس موظفون في إحدى بلديات الضاحية الجنوبية في بيروت السم في طعامها، موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
فقد انتشرت مقاطع مصورة تظهر عددا من الكلاب الشاردة تنازع الموت على قارعة الطريق، ما دفع نشطاء لبنانيين إلى إطلاق حملة تحت شعار #مجزره_الغبيري للتنديد بهذا التصرف الذي شبهوه بالمذبحة واعتبروه دليلا على تخلف وجهل مطلق.
كما شهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من قبل سياسيين و صحفيين لبنانيين كرئيس الجمهورية ميشال عون الذي غرد غاضبا مرفقا تغريدته بصورة له مع كلبه.
وتداول نشطاء صورا لحوادث مشابهة من دول عربية أخرى، ودعوا إلى نشر الوعي بحقوق الحيوان في العالم العربي.
وأوضحت بلدية الغبيري في بيان أصدرته الجمعة أنه "تم إيقاف العناصر التي نفذت هذا الفعل" معلنة فتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية "التأديبية" بحق المخالفين.
ولم تخل بعض التغريدات من انتقادات لمطلقي هاشتاغ #مجزره_الغبيري، إذ غرد نشطاء مذكرين بالأخطار التي تسببت فيها الكلاب الضالة للأهالي المنطقة.