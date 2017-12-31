البيان_الصادر يتوعد مطلقي #انقلاب_الأردن

تواصل الاحتجاجات في إيران، وغضب بعد تسميم كلاب شاردة في لبنان، والأردن تتوعد بملاحقة مسيئين لأمراء تقاعدوا من الجيش، من أبرز المواضيع التي شدت اهتمام المغردين العرب.

#بيان_صادر ...يتوعد بملاحقة المسيئين لأمراء بالأردن

تصدرت عبارة "بيان صادر" قائمة الكلمات الأكثر تداولا في الأردن بعد نفى الديوان الملكي الأردني، المزاعم بشأن محاولة انقلاب على الملك عبدالله الثاني.

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و يأتي هذا بعدما نشرت صحيفة مقالا تتحدث فيه عن قيام 3 أمراء بترتيب محاولة انقلاب بالتعاون مع دول في المنطقة.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا": "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء، فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد".

و توعد الديوان الملكي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية

وكان نشطاء ومغردون عرب تداول بكثافة الخبر عبر هاشتاغات عديدة أبرزها هاشتاغ #الأردن و#انقلاب_الاردن.

وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون الأنباء المتداولة بخصوص القيام بانقلاب بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في الأردن ولتقويض علاقته مع جيرانه، لم يستبعد آخرون صحة الخبر وربطوه بالتحولات الإقليمية خاصة تطورات الأحداث في سوريا واليمن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmjadTawahyah الذين يتحدثون عن انقلاب في #الاردن

نعم هناك #انقلاب في عقولكم فقط

الامراء من اشد الموالين للملك وكذلك الشركس

المرحلة القادمة تستحق الوعي اكثر

لاتكن بوقآ ينقل بلا تفكررر

حمى الله الوطن — amjad tawahyah (@AmjadTawahyah) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#انتفاضه_الشعب_الايراني

واكب رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب الأحداث الدائرة في إيران لحظة بلحظة منذ انطلاقها يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الثاني.

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فلايزال هاشتاغ #يحدث_الان_في_ايران يتصدر لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، بعدد تغريدات فاق 400 ألف تغريدة، يليه هاشتاغ #انتفاضه_الشعب_الايراني الذي سجل حوالي 10 آلاف تغريدة.

وتراوحت آراء المغردين العرب بين ترحيب وتخوف إزاء تطورات الأحداث في إيران. فمن المغردين من رأى في الاحتجاجات مقدمة لثورة حقيقية على ما وصفوه بنظام فاشي أهدر مقدرات البلاد و تدخل في شؤون المنطقة ومنهم من حذر من أن توسع الاحتجاجات في إيران سيدخل المنطقة بأكملها في دوامة جديدة وسيشعل حربا طائفية، وستعطي غطاء شرعيا للدول الغربية بالتدخل في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، استبعد مغردون سقوط النظام في إيران قائلين إن الشعب الإيراني حريص على حماية بلاده مما وصفوه بالمؤامرات الخارجية. وتابعوا بأن أحداث إيران كشفت عن نفاق الحكومات العربية التي حاربت الربيع العربي.

وأشار آخرون إلى أن سقوط أو بقاء النظام الإيراني لن يحدث فرقا بالنسبة للعرب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hasniabidi واهم من يعتقد بأن ما #يحدث_الان_في_ايران إيران انتصار عربي. أسباب الاحتجاج موجودة في كل الدول العربية و الانفجار او التصدع مسألة وقت. و سيكون الأمن القومي الإيراني فوق أي اعتبار. — Hasni Abidi (@hasniabidi) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tq_turki ما #يحدث_الان_في_ايران هو عبارة عن نقطة تحول استراتيجيةفي المنطقة،

وانا اعتقد أن ايران ستدخل في حرب اهلية طاحنة تمتد لأعوام،وسنرى روسيا في(طهران)كما هي في سوريا.

تجليات هذه الثورة:-



ستسقط جميع الميليشيات في العواصم العربية،سيبقى النظام الايراني(لن يسقط)،ستتقسم ايران لعدة مناطق. — تركي آل حصوصه (@tq_turki) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amerkuwait523 نعم انا ضد ثورات #الربيع_العربي .. ومع ثورة #ايران .. مع اسقاط النظام الذي يهدد امن البحرين ويقتل شعب سوريا ويزعزع استقرار لبنان وجعل اليمن حزين ويعبث بأمن الكويت ويستهدف بيوت الله الحرام في السعودية

لاني ، عربي .. مسلم ، سني

ادافع عن دين .. ووطن 🇸🇦🇰🇼👋🏻

#يحدث_الان_في_ايران — عامر هادي الجعيدي (@amerkuwait523) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @backmedo2 #يحدث_الان_في_ايران

السوال هو هل اذا تغير النظام الايراني سيولد نظام موالي للعرب والاسلام

طوال تاريخهم مهما تغير النظام جا من هو العن من سابقه

الشاه وافتكينا منه ومن خلفه كان العن واشدّ الخميني

ياريت الدول العربيه تحتوي ولو تيارات ايرانيه فاعله تعمل لصالحها باي طريقه كانت — ألـــعــلقم ألاَبـيض المدريدي (@backmedo2) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

#مجزره_الغبيري... تغضب اللبنانيين

أثارت صور لنفوق كلاب شاردة بعد دس موظفون في إحدى بلديات الضاحية الجنوبية في بيروت السم في طعامها، موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

مصدر الصورة Empics

فقد انتشرت مقاطع مصورة تظهر عددا من الكلاب الشاردة تنازع الموت على قارعة الطريق، ما دفع نشطاء لبنانيين إلى إطلاق حملة تحت شعار #مجزره_الغبيري للتنديد بهذا التصرف الذي شبهوه بالمذبحة واعتبروه دليلا على تخلف وجهل مطلق.

كما شهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من قبل سياسيين و صحفيين لبنانيين كرئيس الجمهورية ميشال عون الذي غرد غاضبا مرفقا تغريدته بصورة له مع كلبه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @walidjoumblatt اذا كان من كائن ليذكرنا بإنسانيتنا ويعلمنا الاخلاص والمحبة والوفاء والحنان فهو الكلب .ان تسميم الكلاب في الغبيري وبالسابق في الشويفات مرورا بغيرها من المناطق هو اجرام ودليل تخلف وجهل مطلق في الترببة العامة .كم من درس علينا ان نتعلم للحفاظ على الطبيعة والبيئة للوصول الى المواطنة pic.twitter.com/4xdcx3ACks — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وتداول نشطاء صورا لحوادث مشابهة من دول عربية أخرى، ودعوا إلى نشر الوعي بحقوق الحيوان في العالم العربي.

وأوضحت بلدية الغبيري في بيان أصدرته الجمعة أنه "تم إيقاف العناصر التي نفذت هذا الفعل" معلنة فتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية "التأديبية" بحق المخالفين.

ولم تخل بعض التغريدات من انتقادات لمطلقي هاشتاغ #مجزره_الغبيري، إذ غرد نشطاء مذكرين بالأخطار التي تسببت فيها الكلاب الضالة للأهالي المنطقة.