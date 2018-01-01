موضوعات عديدة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها، ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، والاحتفالات بالسنة الجديدة، إضافة إلى زيارة الصحفي الإسرائيلي تسيون تشدنوفسكي إلى القاهرة.

#الراتب_مايكفي_الحاجه .. هل يكفي الراتب حاجيات المواطن السعودي؟

مرة أخرى، يستعين مغردون سعوديون بهاشتاغ#الراتب_مايكفي_الحاجه للتعبير عما وصفوه بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مقابل تدني الأجور .

مصدر الصورة Reuters

جاء هذا بالتزامن مع إعلان دول خليجية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

و احتل هاشتاغ #الراتب_مايكفي_الحاجه مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، ليحصد أكثر من 170 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahsae1000 هذا هو حالنا ونحن نطالب الحكومة بتحسين أوضاعنا الاقتصادية.



ولكن مع كثرة المطبلين لا يمكن أن يصل صوت معاناة الشعب إلى المسؤولين



بل وصل الأمر إلى اتهام كل من يطالب بحقوقه وينادي بتحسين الوضع الاقتصادي بأنه عميل وصاحب فتنة!!#الراتب_مايكفي_الحاجه pic.twitter.com/s4rDhaUSEg — المثقف السعودي (@ahsae1000) ١ يناير، ٢٠١٨

كما شاع استخدام هاشتاغ #رسميا_رفع_اسعار_البنزين في السعودية، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين . وقد ظهر الهاشتاغ في حوالي 400 ألف تغريدة.

ويأتي رفع أسعار الوقود في السعودية بعد أيام من صرف السلطات الدفعة الأولى للمواطنين المسجلين في برنامج "حساب المواطن" الذي يهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج ضمن رؤية 2030.

ويرى مغردون سعوديون أن رواتبهم لا تغطي حاجاتهم وأنهم يعيشون في فخ القروض التي لم يعودوا قادرين على سدادها. وأشاروا إلى أن برنامج "حساب المواطن" لن يساعدهم في شيء ما داموا سيدفعون ذلك لاحقا في مشتقات النفط.

كما اشتكى مغردون من ازدياد معدل البطالة في المملكة، و من أزمة السكن، ودعوا المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وإيقاف إهدار المال العام في مشاريع لن تفيد المواطن البسيط، بحسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faare8 #رسميا_رفع_اسعار_البنزين



تؤخذ علاوتي السنوية لمدة عامين

ثم يتدبل البنزين١٠٠٪

والكهرباء تتدبل اكثر من٢٠٠٪



وتُفرض علينا ضرائب محرمه ؟!



وتقول ازمه اقتصاديه وهيئة الترفية والرياضه تعطيهم المليارات على امور محرمه وتافهه بالاخير تعطيني٣٠٠ريال وتقول دعم🙃!!pic.twitter.com/hOvpGtnFbH — فارس الهلال (@faare8) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oamaz7 المواطن ليس مغفلا !



تنفخه بالوعود الكاذبة

ثم تسرق علاوته وبدلاته

ثم ترفع أسعار السلع والكهرباء والماء

ثم تسخر منه بـ ٣٠٠ ريال !



طالما اشتركت معه في جيبه وجب عليك أن تشركه في الحكم والإدارة ..



#رسميا_رفع_اسعار_البنزين — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @algassabinsser #رسميا_رفع_اسعار_البنزين



اللي يقول رفع البنزين عادي مثل بقية الدول غلطان !

الوضع عندنا مختلف

- المساحة هنا شبه قاره وتحتاج البنزين بكل الاحوال في تنقلاتك

- عدم وجود بدائل اخرى كالميترو ووسائل النقل

- الحمد لله بلادنا اكبر بلد منتج للنفط

مانقارنها في بلاد تستورد البنزين ! — ناصر القصبي (@algassabinsser) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وقوبل الهاشتاغ باعتراض مغردين آخرين وصفوه بالمحرض ونفوا أن يكون السعوديون على هذا القدر من العوز متهمين "جهات خارجية" بالوقوف وراءه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7anen_alharbe #الراتب_مايكفي_الحاجه



أخذت لفة سريعة عالهاشتاق وجدت المغردين أو النابحين هم من خارج الوطن ✋ والبعض مؤيد لهم وكمية تحريض وشتم لولاة أمرنا لا نرضاها .. احذروا منهم 🚫..



بتقولون مطبلة ..الحمد لله مؤمنة ان الرزق بيد الله وحده وارفض التحريض✋ .

https://t.co/DyR4Si3SPa — ⁦🇸🇦⁩*7anen*⁦🇸🇦⁩ (@7anen_alharbe) ١ يناير، ٢٠١٨

تسيون يظهر من جديد من القاهرة

أثارت زيارة الصحفي والمدون الإسرائيلي " بن تسيون تشدنوفسكي" إلى القاهرة جدلا على مواقع التواصل، وأعادت النقاش حول مسألة التطبيع مع إسرائيل للواجهة.

وكان المدون الإسرائيلي نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورا جديدة له أمام جامع عمرو بن العاص في القاهرة، وهو يشير إلى كلمة "بن صهيون" المنقوشة على حقيبته.

كما نشر تسيون فيديو له وهو يمتطي حصانا، ويلتحف عباءة، عند الأهرامات و فيديو ثان من داخل معبد بن عزرا اليهودي، بحي مصر القديمة.

ولمس قطاع واسع من المغردين في زيارة بن تيسون استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وخطورة على الأمن القومي لمصر. واستغرب بعضهم كيفية دخوله إلى القاهرة بسهولة ودعوا إلى إنهاء العلاقات مع إسرائيل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AiaElsaied المدون الاسرائيلي "بن تزيون" ينشر صورة جديدة له من ساحه مسجد عمرو بن العاص في #مصر حسبي الله ونعم الوكيل ايه الاستفزاز ده لكن اللوم مش عليه بل علي السمح له بالدخول pic.twitter.com/0xZJPx6Gvm — Aia Elsaied (@AiaElsaied) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وقابل هذه الدعوة موجة من الانتقادات، التي انحصر أغلبها في أن مصر بلد سياحي مفتوح لجميع الجنسيات، ولا يمكن للسلطات منع أي إنسان يقصدها لافتين إلى أن الإسرائيليين يزرون مصر بجنسية مختلفة.

كما دعا آخرون إلى احترام المعاهدات الدولية وفصل الدين عن السياسة.

وعلق محمد أمين على صور تيسون بالقاهرة " يبدو أنك ملهم جدا بالمساجد الإسلامية القديمة و التي تحكي تاريخها تستحق كل الاحترام لزيارتك لثقافاتنا القديمة و عقائدنا و ديننا و مرحبا بك إن كنت تنوي السلام."

يذكر أن تسيون أثار الجدل منذ فترة بعد نشره لصورة له من داخل المسجد النبوي الشريف بالرغم من أن دخول المدينة ممنوع على غير المسلمين. كما سبق له أن زار إيران والأردن.

مصدر الصورة Instagram Image caption صورة تسيون تشدنوفسكي في المسجد النبوي بالمدينة

وقال بن تسيون إن زيارة الدول الإسلامية "هواية" له، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة "احترام للثقافات والديانات الأخرى."

وبالرغم من تعليقات بن تسيون عن السلام وصوره ، فإنها لاقت انتقادات لاذعة على مواقع التواصل .

#أول_تغريدة_لعام_2018

مع بداية السنة الجديدة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التغريدات التي نقلت تطلعات وأمنيات المغردين العرب بحلول العالم الجديد.

مصدر الصورة DON EMMERT

وتفاعل المغردون مع الحدث عبر هاشتاغات كثيرة من أبرزها: #امنيتك_سنه_2018 و#اول_تغريده_لعام_2018 #هل_احتفلت_براس_السنه.

وتفاوتت تطلعات وآمال المغردين بين التفاؤل والتشاؤم، في حين تقاربت الأمنيات بالاستقرار والأمان.

فغردت ريما قائلة :" أتمنى أن تكون سنة سلام للأمة العربية والإسلامية وأن تتوقف الحروب والمؤامرات والكراهية والفتن وأن تنتشر المحبة والوئام في الوطن العربي الكبير .. نريد #سلاما عربيا عربيا."

وعلق سلطان العتيب بالقول "#امنيتك_سنه_2018 نجاح الثورة السورية وسقوط نظام إيران وعودة كامل اليمن للشرعية."

أما صاحب حساب "وزير تويتر عمان " فكتب " أتمنى أن يتغير حال العرب من مستهلكين إلى منتجين / من سلبيين إلى ايجابيين / نسيان ما يٌسمى بالربيع العربي والمحافظة على أوطانهم بتماسكهم ووحدتهم العربية والإسلامية / محاربة الفساد وتنمية العقول البشرية وتوجيهها إلى طريق الصواب."

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