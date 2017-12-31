الأحتفال بعام 2018 في نيوزيلاندا
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الاحتفال بعام 2018 في نيوزيلاندا

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

نيوزيلاندا تحتفل بعام 2018