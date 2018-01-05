"بلا قيود" مع الداعية الاسلامي الحبيب علي الجفري

أكد الداعية الاسلامي ورئيس مؤسسة طابة للدراسات الاسلامية الحبيب علي الجفري ان هناك حاجة لما أسماه مهمة اطفائية من خلال تجديد الخطاب الديني وذلك لتفكيك الفكر المتطرف. وقال الحبيب علي الجفري في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" انه انتقد العديد من الانظمة في المنطقة مشدداً على ان دعوى الحريات كانت سبباً في هدم دول ولم تهدم الانظمة على حد تعبيره في اشارة لثورات ما عرف بالربيع العربي.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .