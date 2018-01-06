كيف تفاعل المغردون السعوديون مع الـ #اوامر_ملكيه؟

ما إن أعلنت السعودية سلسلة قرارات ملكية جديدة تقضي بصرف علاوة سنوية لموظفي الدولة، حتى اعتلى هاشتاغ #اوامر_ملكيه لائحة الترند العالمي مسجلا أكثر من 780 ألف تغريدة.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE Image caption الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يصدر أوامر بتعويض المواطنين ماليا عن غلاء المعيشة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان أمر، ليل الجمعة، بصرف ألف ريال شهريا لمدة عام للموظفين المدنيين والعسكريين بدل غلاء معيشة.

وبموجب الأوامر ذاتها تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

احتفاء وإشادة

وعلى وقع هذا القرار، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة احتفال افتراضية، عبر خلالها السعوديون الذين شملتهم الأوامر عن فرحتهم بالقرار الذي وصفوه بالسخي.

كما اشتعل تويتر بعدة هاشتاغات تباينت خلالها آراء المغردين تجاه القرار كهاشتاغ #عوده_العلاوه_السنوية، وهاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد، و#العاطلين_منسيين_من_الاوامر.

فقد تضمنت تعليقات المتفاعلين مع الهاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد عبارات ثناء وإشادة بالملك وولي العهد، لما رأت في القرار الملكي نصرة للمواطن السعودي البسيط الذي بات يئن تحت غلاء الأسعار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_Kassab الاستجابة السريعة لرغبات الشعب ، والدعم المُباشِر للمواطنين وبهذه الرُزنامة الوطنية الجميلة تُثبت بأن قيادتنا حكيمة وقريبة جداً من شعبها. لسان حال أكثر من 25 مليون سعودي : الوفاء عهدنا ودام عِزَّك يا وطن. #اوامر_ملكيه — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) ٥ يناير، ٢٠١٨

ولاقى هاشتاغ #القطاع_الخاص_يتفاعل تجاوبا واسعا على تويتر بعدما دعا مغردون القطاع الخاص للاقتداء بالأوامر الملكية وصرف علاوة مالية للموظفين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmad_BinGhaith بناء ماصدر من أوامر ملكية سوف نصرف لجميع موظفي السعوديين في وكالة بن غيث لسياحة 500 ريال شهريآ بدل غلأء معيشية#اوامر_ملكيه — احمد بن غيث (@Ahmad_BinGhaith) ٥ يناير، ٢٠١٨

كما تناقل سعوديون عبر #الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين أنباء باعتقال 11 أميرا تجمهروا في القصر الملكي مطالبين بإلغاء قرار نص على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء. وامتدح المتفاعلون مع الهاشتاغ ما سموه بالنهج الذي تتبعه المملكة في محاربة الفساد دون أن تمييز.

ولم يستن لبي بي سي التأكد من صحة الخبر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Eyaaaad #الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين



البلد يمشي بخطوات متسارعة، أوامر بالأمس تداوي جراح المواطن، واليوم تحاكم المتجاوزين حتى لو كانوا من الأسرة الحاكمة...

الله ينفع بهذه الأوامر والقرارات ويجعل فيها الخير للبلاد والعباد. — Eyad إيـاد (@Eyaaaad) ٦ يناير، ٢٠١٨

تحفظ وانتقادات

ولكن القرارات لم تعجب الجميع، وبخاصة العاطلين عن العمل الذين دشنوا #العاطلين_منسيين_من_الاوامر عبروا من خلالهم من استثنائهم من الأوامر الملكية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @althagafi_az مع كل #اوامر_ملكيه هناك فئتين بالمجتمع لا نصيب لهم فيها:

* العاطلين

* القطاع الخاص

مع الرغم يحملون شهادات جامعية عليا تفوق عن البعض

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كلي أمل بالقيادة بإعادة النظر في وضع هؤلاء ليعم الخير على الجميع

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حالهم يقول:

وفي عيني اليسرى عجاج السنيني

.#العاطلين_منسيين_من_الاوامر — عبدالعزيز الثقفي (@althagafi_az) ٦ يناير، ٢٠١٨

كما أفردوا جزءا من تغريداتهم للحديث عن معاناة العاطلين عن العمل في السعودية، وناشدوا المسؤولين بالنظر في مشاكلهم.

وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء فإن معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2016 بلغ 5.1% من عدد السكان.

من جهة أخرى، فسر بعض الناشطين السعوديين صرف الإعانات المالية في هذا الوقت بأنه محاولة لاحتواء الغضب الشعبي عقب رفع أسعار النفط و فرض ضريبة على بعض السلع، وفق تعبيرهم.

على النقيض، حذر مغردون مما وصفوه بدعوات المحرضين على الإرهاب والفتنة.

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmad_alsulaiti عندما تتحدث عن رؤية لك تريد تحقيقها عام ٢٠٣٠ فمن الواجب أن لا تلجأ لمسكنات ب #اوامر_ملكيه بعد خمسة أيّام من فرضك لضرائب تراها ضروره للإصلاح الاقتصادي ولتخفيض عجز الموازنه الا إذا كنت لا تعلم أن #الراتب_ما_يكفي_الحاجة أو أن الرؤية لديك غير واضحة أو .. غير حقيقية — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) ٦ يناير، ٢٠١٨

وأدى ارتفاع الأسعار إلى حالة من التذمر على موقع توتير، إذ دشن مغردون هاشتاغ #الراتب_مايكفي_الحاجه5 اشتكوا من خلاله من الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

كما أعرب بعضهم عن ازعاجهم من برنامج "حساب المواطن" الذي أنشأته الحكومة لمساعدة محدودي الدخل، في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج ضمن رؤية 2030.

وينظر بعض المغردين إلى "حساب المواطن" على أنه شراء لصمت الشعب وإلهائه عن الأموال التي تصرف في الأنشطة التافهة، حسب وصفهم.

واستطاع #هاشتاغ الراتب_ما_يكفي_الحاجة5 تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر استخدما في السعودية ، إذ ظهر في حوالي 149 ألف تغريدة.

يذكر أن هاشتاغ #هاشتاغ الراتب_ما_يكفي_الحاجة أنشأ أول مرة منذ 4 سنوات.

الاقتصاد السعودي.. أرقام وحقائق

وكانت السعودية بدأت العام الجديد 2018، برفع أسعار الوقود بنسبة زيادة في تراوحت بين 83% و127% .

كما رفعت فواتير الكهرباء وفرضت ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من السلع والخدمات.

ولم يعتد السعوديون على الارتفاع في أسعار المحروقات، إذ أنها لم تسجل إلا ارتفاعا بسيطا لم يدم طويلا في عهد الملك فهد والملك عبد الله.

وتمر السعودية اليوم بتحولات جذرية مع توجه الدولة إلى تقليص اعتمادها على النفط عماد الاقتصادي السعودي لعقود طويلة.