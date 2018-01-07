مصر تكذب تقريرا لـ "نيويورك تايمز" عن القدس، وحملة الكترونية تضامنا مع الأطفال الفلسطينيين، و تضارب الأنباء عن انتقال رياض محرز إلى ليفربول، من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام المغردين العرب .

ضجة في مصر بعد "تسريبات #نيويورك_تايمز"

تفاعل ناشطون مصريون عبر عبارة " #نيويورك_تايمز" مع تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن قبول مصر ضمنيا بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا لما تظهره في العلن.

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وكانت الصحيفة الأميركية قالت إنها تمتلك تسجيلات صوتية، لضابط مخابرات مصري، وهو يحض 3 مذيعين مصريين والفنانة يسرا على الترويج لموقف يتضمن القبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، بحسب الصحيفة.

وكانت القاهرة كذبت الأحد، تقرير الصحيفة الأميركية قائلة إنه "يتضمن ادعاءات، وتسريبات مزعومة لشخص مجهول" .

وبحسب صحف مصرية، فإن الفنانة يسرا قررت مقاضاة الصحيفة الأميركية ووصفت التسريبات التي نشرتها بالمزورة.

وانقسمت الآراء حول مقال نيويورك تايمز ، إذ رأى قسم من المغردين أن المقال عرى نفاق النظام المصري وكشف عن التخبط الذي تعيشه الأنظمة العربية، إلا أن تعليقات أخرى فندت ما جاء في التقرير واعتبرته تحريضا يهدف إلى إضعاف دور مصر في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @meshaluk نيويورك تايمز فشلت بالتحريض ضد السعودية فعادت للتحريض على مصر! — مشعل الخالدي (@meshaluk) ٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sadbird1965 فضيحة تسريب #نيويورك_تايمز لمكالمات ظابط المخابرات اشرف الخولي التي تفيد موافقة مصر على نقل السفاره الامريكيه الى القدس مش غريبه علي نظام السيسي الصهيوني . الغريب انه يروح يقدم مشروع قرار لمجلس الامن يرفض قرار ترامب بالرغم معرفته بالرفض مسبقا #مصر — محمد بك ابو شامه (@sadbird1965) ٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 لم تفاجئني تسريبات نيويورك تايمز عن مكالمات مسجلة تكشف موافقة نظام السيسي على نقل السفارة الأميركية للقدس.

كلام الصورة: السيسي موظف صغير في إدارة ترامب. pic.twitter.com/0OSaZQrct4 — wael kandil (@waiel65) ٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @u08DNt2xAk5SRCU **نيويورك تايمز - مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

**نيويورك تايمز - المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس



وهذا ما يثبت أن مصر ذهبت بقرار ترامب إلى مجلس الأمن لشرعنته وبدل أن يكون قرارا ترامبيا يصبح قرارا أمميا#النفاق_المصري — هيفاء علي محمد (@u08DNt2xAk5SRCU) ٦ يناير، ٢٠١٨

#طفوله_يغتالها_الاسر

أطلق نشطاء فلسطينيون وجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تندد بما وصفوه بالانتهاكات التي تطال الأطفال الفلسطينيين.

ودعا القائمون على الحملة إلى التغريد عبر هاشتاغ #طفوله_يغتالها_الاسر، لتسليط الضوء على "معاناة الأطفال الفلسطينيين" لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، وحشد الرأي العام مع قضيتهم.

كما تناقل مغردون صورا قالوا إنها تظهر الظروف الصعبة التي يعيشها أطفال فلسطين ، مثل الحرمان من التعليم، جراء الحواجز الأمنية الإسرائيلية وكذلك الاعتقالات التي تطالهم.

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو عن الفتاة عهد التميمي التي يعتبرونها أيقونة القضية الفلسطينية.

وقد حصد هاشتاغ #طفوله_يغتالها_الاسر أكثر من 30 ألف تغريدة، بحسب موقع "ماس ريفيلنس" للتحليلات.

تضارب حول #محرز_في_ليفربول

استحوذت توقعات بتعاقد نادي ليفربول الإنجليزي، مع اللاعب الجزائري رياض محرز صانع ألعاب ليستر سيتي، على تعليقات المغردين في عدد من الدول العربية.

مصدر الصورة Michael Regan

وقد تضاربت الأنباء حول الخبر، إذ نفت وسائل إعلام بريطانية اعتزام ليفربول انتداب محرز بينما أفادت تقارير أخرى بأن اللاعب الجزائري سيعوض البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة.

وتصدر هاشتاغ #محرز_في_ليفربول قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الجزائر مسجلا أكثر من 8 آلاف ألف تغريدة. كما ظهر هاشتاغ #محرز في حوالي 4 آلاف تغريدة.

وهلل مغردون الجزائريين بالأنباء المتداولة حول انتقال محرز إلى ليفربول آملين أن يتقدم في مشوراه الكوري، بينما شكك آخرون في الخبر، قائلين إن أداء محرز كان مخيبا في الموسم الفارط..

ولم تخل بعض التعليقات من روح الفكاهة، إذ أن المصريين والجزائريين سيتضامنون رياضيا بعد انتقال محرز إلى ليفربول الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح.

كما أعرب محبو نادي برشلونة الإسباني على تويتر عن فرحتهم بالتحاق كوتينيو بالنادي الكتالوني. وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #كوتينيو الذي سجل أكثر من 10 آلاف تغريدة.