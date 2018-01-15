دشن نشطاء مصريون هاشتاغ #صفر_جراحة_المنصورة للتعبير عن استيائهم لحصول طلاب السنة النهائية في جامعة طب المنصورة على علامة "صفر" في امتحان الجراحة.

واحتل مركزا متقدما في قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجا في مصر على تويتر. كما أثار الموضوع تفاعلا واسعا على فيسبوك وجدد الجدل حول التعليم العالي في مصر خصوصا والعالم العربي عموما.

مصدر الصورة MARTIN BUREAU Image caption صور أرشيفية

كيف بدأت القصة؟

تعود فصول القصة إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما قرر طلاب الفصل السادس بقسم الجراحة، والبالغ عددهم 1200 طالب، الخروج من قاعة الامتحان.

وبرر بعض الطلاب تصرفهم بأن الامتحان كان صعبا للغاية ومخالفا للمنهج، فقرروا عدم تسليم ورقة الإجابة، لتشكل بعدها جامعة المنصورة، لجنة لتقصي الحقائق.

ووفقا لتغريدات البعض، فإن بعض الطلاب تجمهروا في محيط الجامعة وطالبوا بإعادة الامتحان الأمر الذي رفضته الإدارة، بحسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_farghly0 مش غريبة شويه أن ١٢٠٠ واحد متقسمين على اكتر من ٨٠ لجنة متوزعين في أماكن مختلفه من الكليه إنهم يخرجوا مره واحده ؟

دا لو منسقين سوا ناس هتخاف وتقعد .. #صفر_جراحة_المنصورة — Mohamed A. El Zayat (@Dr_farghly0) ١٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Magdyzzz2 #صفر_جراحة_المنصورة

بصفتي أحد أبناء الكلية وأوائل دفعتي ونايب سابق في الجراحة في الكلية احب اقول ان كل حاجة في الكلية صفر بكل أسف ..

صفر الجراحة مجرد انعكاس لأصفار تبدأ من انعدام الضمير واحتكار العلم الأقرب إلي الجهل واحتقار الصغار وينتهي بإعدام دفعة كاملة من زهرة الشباب .

صفر . — Magdy Shaban (@Magdyzzz2) ١٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_Hopeful إدارة الجودة ضربت بالشكوى بتاعتنا عرض الحيطة رغم ان الشكوى مكتوب فيها رقم كل سؤال مش موجود في الكتاب ونتيجة التحقيق في النهاية ان الامتحان سهل! طب التقييم على أي أساس؟ منعرفش ، ومش من حقنا يكون لنا مصدر نتدرب منه على الأسئلة بدل النقش من أسئلة الزمالة الهندية

#صفر_جراحة_المنصورة — أمـل (@Dr_Hopeful) ١٤ يناير، ٢٠١٨

رد الجامعة

وذكرت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها أنها طرحت الامتحان على ثلاث جامعات أخرى لتقييم الأسئلة، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وخلصت إلى "أن الامتحان ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب، واتخذوها مبررا للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة." و أضافت اللجنة بأنها اتخذت قرارا برسوب جميع الطلاب، وحصولهم على علامة صفر في مادة الجراحة.‫

من جهة أخرى، نقلت مواقع صحفية مصرية على لسان أستاذ في الجامعة قوله" لم يتم اتخاذ قرار بحصول الطلاب على درجة صفر، وإن من لديه سلطة اتخاذ القرار مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات."

تضامن واتهامات بالتحريض على الفوضى

أعرب المغردون عن تضامنهم مع الطلاب، وناشدوا وزارة التعليم العالي التحري والاستماع للشباب وعدم الاكتفاء بتصريحات الجامعة، حتى لا يتأثر مستقبلهم.

ومن جهة أخرى، دافع فريق ثان عن إدارة الجامعة واتهموا الطلاب بالتحريض على الفوضى، وبتضخيم القصة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdallhElghanam متضامن مع الطلاب بغض النظر عن أي تحليلات او أرائ بتحاول تغلط الطلاب ولو بنسبة بسيطة.

الطالب دايما علي حق

دكترة الجامعة بتمثل النظام القمعي اللي موجود في كل مؤسسات الدولة.

ناس مستقبلها بيضيع عشان دكترة مبتخفش ربنا.

حقا الطب ظالم والعمر راح في مفيش..#صفر_جراحة_المنصورة — El غ anam (@abdallhElghanam) ١٥ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ShahyAlaa55 #صفر_جراحة_المنصورة

عارف يعنى ايه صفر؟!

يعنى اكتر من60%هيشتالوا الماده فبالتالى مش هياخدوا غير درجه نجاح فى الماده وبالتالى تاخير6شهور امتياز وتكليف ونيابه

طب وال40%؟!

ملهمش نيابات جراحه ولا هياخدوا اى تخصصات جراحيه ولا هيعرفوا يحضروا فى اى جامعه لانه اخد صفر

شفت مستقبلنا بقى ايه — shahy_alaa (@ShahyAlaa55) ١٥ يناير، ٢٠١٨

واقع التعليم العالي

واغتنم آخرون الفرصة للحديث عن واقع التعليم في مصر، وقدموا مقترحات للنهوض به. واعتبر بعضهم أن هذه القصة عرت سلطوية التعليم في العالم العربي الذي "يتركز على العقاب والتلقين"، بحسب قولهم.