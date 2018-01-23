مذيعو بي بي سي العربية عبر العقود
صور لمذيعي بي بي سي العربية عبر 8 عقود من حياتها.
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أحمد كمال سرور، أول مذيع يقرأ نشرة في بي بي سي العربية في عام 1938.
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حسن الكرمي
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ابراهيم عبدالله
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عيسى الصباغ، 1942
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ماجد سرحان الذي عرفته أجيال من مستمعي البي بي سي مذيعا لامعا للأخبار ومقدما قديرا للبرامج الإخبارية طوال ما يقرب من ثلاثين سنة
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مصطفى عبدالله
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عمر ابراهيم الدسوقي
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سامي حداد
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جميل عازر
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مديحة المدفعي
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محمد الأزرق، المذيع الشهيؤر
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هدى الرشيد
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سلوى جراح
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حسام شبلاق
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رشاد رمضان
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محمد صالح الصيد
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أحمد فتحي
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علي أسعد
معرض الصور
بالصور
مذيعو بي بي سي العربية عبر العقود
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
بالصور
من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
بالصور
ثعلب في حرم مقر الحكومة البريطانية ومسلحات يدعمن الحوثيين
- 21 يناير/ كانون الثاني 2018