مذيعو بي بي سي العربية عبر العقود

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

صور لمذيعي بي بي سي العربية عبر 8 عقود من حياتها.

  • سرور BBC

    أحمد كمال سرور، أول مذيع يقرأ نشرة في بي بي سي العربية في عام 1938.

  • الكرمي BBC

    حسن الكرمي

  • ابراهيم BBC

    ابراهيم عبدالله

  • الصباغ BBC

    عيسى الصباغ، 1942

  • ماجد سرحان BBC

    ماجد سرحان الذي عرفته أجيال من مستمعي البي بي سي مذيعا لامعا للأخبار ومقدما قديرا للبرامج الإخبارية طوال ما يقرب من ثلاثين سنة

  • مصطفى BBC

    مصطفى عبدالله

  • الدسوقي BBC

    عمر ابراهيم الدسوقي

  • سامي BBC

    سامي حداد

  • عازر BBC

    جميل عازر

  • مديحة BBC

    مديحة المدفعي

  • الأزرق BBC

    محمد الأزرق، المذيع الشهيؤر

  • هدى BBC

    هدى الرشيد

  • جراح BBC

    سلوى جراح

  • حسام BBC

    حسام شبلاق

  • رشاد BBC

    رشاد رمضان

  • الصيد BBC

    محمد صالح الصيد

  • فتحي BBC

    أحمد فتحي

  • علي BBC

    علي أسعد