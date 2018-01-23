من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية
من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية.
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BBC
محمود يونس
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BBC
ياسر عرفات
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Jeff Overs/BBC
توني بلير
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BBC
فيصل الثاني ملك العراق
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BBC
جورجينا رزق
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BBC
نعيم البصري وريمون باغوبان واحمد المصطفى
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BBC
نعيم بصري
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BBC
الأمير فهد بن عبدالعزيز
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BBC
مشعل، أمير مكة
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BBC
صائب أحمد أمين
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BBC
كشافة يمنيون
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BBC
وفد الصحفيين المغاربة
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BBC
عبدالعزيز محمد داود
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BBC
أحمد المصطفى
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BBC
السيد حسن ابراهيم
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BBC
طه حسين
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BBC
الملك حسين
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BBC
فيروز
معرض الصور
بالصور
مذيعو بي بي سي العربية عبر العقود
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
بالصور
من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
بالصور
ثعلب في حرم مقر الحكومة البريطانية ومسلحات يدعمن الحوثيين
- 21 يناير/ كانون الثاني 2018