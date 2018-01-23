من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية.

  • محمود يونس BBC

    محمود يونس

  • ياسر عرفات BBC

    ياسر عرفات

  • توني بلير Jeff Overs/BBC

    توني بلير

  • فيصل الثاني ملك العراق BBC

    فيصل الثاني ملك العراق

  • جورجينا رزق BBC

    جورجينا رزق

  • نعيم البصري وريمون باغوبان واحمد المصطفى BBC

    نعيم البصري وريمون باغوبان واحمد المصطفى

  • نعيم بصري BBC

    نعيم بصري

  • الأمير فهد بن عبدالعزيز BBC

    الأمير فهد بن عبدالعزيز

  • مشعل، أمير مكة BBC

    مشعل، أمير مكة

  • صائب أحمد أمين BBC

    صائب أحمد أمين

  • كشافة يمنيون BBC

    كشافة يمنيون

  • وفد الصحفيين المغاربة BBC

    وفد الصحفيين المغاربة

  • عبدالعزيز محمد داود BBC

    عبدالعزيز محمد داود

  • أحمد المصطفى BBC

    أحمد المصطفى

  • السيد حسن ابراهيم BBC

    السيد حسن ابراهيم

  • طه حسين BBC

    طه حسين

  • الملك حسين BBC

    الملك حسين

  • فيروز BBC

    فيروز