ترشح السيسي وعنان لرئاسة مصر يلهب تويتر
ما أن أعلن الرئيس المصري ورئيس أركان الجيش السابق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس /آذار المقبل، حتى تصدر الخبر تعليقات المغردين في البلاد.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا ترشحه لفترة رئاسة ثانية في كلمة ألقاها الجمعة في ختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، للحديث عن "المشاريع التي أنجزت في فترة رئاسته الأولى".
كما أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان في فيديو نشر على صفحته على فيسبوك "عزمه على تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، قائلا إن "ترشحه يأتي "لإنقاذ الدولة المصرية".
احتدام المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي
واحتدمت المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار السيسي وعنان، وأطلقوا هاشتاغات عديدة للتعبير عن آرائهم في المرشحين والانتخابات القادمة.
وقد احتل هاشتاغا #سامي_عنان و #السيسي مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر رواجا في مصر. وظهر الهاشتاغ الأول في أكثر من 10 آلاف تغريدة فيما سجل الهاشتاغ الثاني 50 ألف تغريدة.
وأشاد مغردون، عبر هاشتاغ #هانتخب_السيسى_2018 بما وصفوها بإنجازات السيسي في السنوات الماضية، ودعوا لانتخابه مجددا كي "تتجنب البلاد المؤامرات الخارجية"، حسب قولهم.
بينما وجه آخرون انتقادات لاذعة لحكومة السيسي وحملوها مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع ثقل مصر في المنطقة.
من جهة أخرى، رأى مغردون في ترشح سامي عنان استجابة لمطالب شعبية وبداية لتغيير حقيقي، بينما تخوف آخرون من ترشحه.
واستغرب نشطاء تعيين هشام جنينة كمستشار لعنان. وهشام جنينة هو الرئيس السابق لأكبر جهاز رقابي في مصر، وحوكم بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن والسلم العام.
وعلق المغرد سعد متهكما: "#سامى_عنان يعلن ترشحه ويعين هشام جنينة نائبا له. كان ناقص يرفع علامة #رابعة."
أما هيثم أبو خليل فكتب يقول: ملاحظات عن بيان #سامي_عنان مكتوب بصورة متميزة ...اختيار المستشار هشام جنينة ود.حازم حسني ضمن فريق عنان ذكاء مدهش يبعث رسائل عديدة عن محاربة الفساد."
على صعيد آخر، شكك مغردون في جدية ترشح عنان، ووصفوه بـ "المسرحية العسكرية لاستبعاد المنافسين الحقيقيين من الانتخابات ليبقى الحكم حكرا على الجيش"، وفق قولهم.
بالمقابل، يرى آخرون أن ترشح عنان حقيقي وجاد، واعتبروه دليلا على وجود "صراع داخل المؤسسة العسكرية".
وتساءل آخرون عن حظوظ المرشح خالد علي في الانتخابات في ظل ترشح السيسي وعنان.