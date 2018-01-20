ما أن أعلن الرئيس المصري ورئيس أركان الجيش السابق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس /آذار المقبل، حتى تصدر الخبر تعليقات المغردين في البلاد.

مصدر الصورة @electromisr/twitter

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا ترشحه لفترة رئاسة ثانية في كلمة ألقاها الجمعة في ختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، للحديث عن "المشاريع التي أنجزت في فترة رئاسته الأولى".

كما أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان في فيديو نشر على صفحته على فيسبوك "عزمه على تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، قائلا إن "ترشحه يأتي "لإنقاذ الدولة المصرية".

احتدام المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي

واحتدمت المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار السيسي وعنان، وأطلقوا هاشتاغات عديدة للتعبير عن آرائهم في المرشحين والانتخابات القادمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NasrHamido عبد الفتاح السيسى يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

سامى عنان يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

انتخابات الرئاسة المصرية ساخنة وهى تصب في مصلحة.

الوطن . الديمقراطية بدأت فى مصر الحديثة .

تحيا_مصر . — Nasr Hamidoنصر حميدو (@NasrHamido) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

وقد احتل هاشتاغا #سامي_عنان و #السيسي مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر رواجا في مصر. وظهر الهاشتاغ الأول في أكثر من 10 آلاف تغريدة فيما سجل الهاشتاغ الثاني 50 ألف تغريدة.

وأشاد مغردون، عبر هاشتاغ #هانتخب_السيسى_2018 بما وصفوها بإنجازات السيسي في السنوات الماضية، ودعوا لانتخابه مجددا كي "تتجنب البلاد المؤامرات الخارجية"، حسب قولهم.

بينما وجه آخرون انتقادات لاذعة لحكومة السيسي وحملوها مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع ثقل مصر في المنطقة.

من جهة أخرى، رأى مغردون في ترشح سامي عنان استجابة لمطالب شعبية وبداية لتغيير حقيقي، بينما تخوف آخرون من ترشحه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 سامي عنان ومعه هشام جنينة

وحازم حسني ليسوا تمثيلية وليسوا كومبارس ولكنها فرصة لحلحلة الطين التي تغوص فيه مصر !#سامي_عنان — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ١٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YasminMahfouz انا عمري ماغلطت في اي مرشح للرئاسة..انا كنت حتى بهاجم الناس اللي كانت بتقلل من خالد علي..انا من الناس اللي فرحت بخبر ترشح شفيق.. انا نفسي اشوف انتخابات رئاسية تليق بمصر..لكن سامي عنان ده بالذات فكرة خوضه الانتخابات عار علينا كلنا .. سامي عنان لا ..ده موقفي منه من 2011 — Yasmin Mahfouz (@YasminMahfouz) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

واستغرب نشطاء تعيين هشام جنينة كمستشار لعنان. وهشام جنينة هو الرئيس السابق لأكبر جهاز رقابي في مصر، وحوكم بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن والسلم العام.

وعلق المغرد سعد متهكما: "#سامى_عنان يعلن ترشحه ويعين هشام جنينة نائبا له. كان ناقص يرفع علامة #رابعة."

أما هيثم أبو خليل فكتب يقول: ملاحظات عن بيان #سامي_عنان مكتوب بصورة متميزة ...اختيار المستشار هشام جنينة ود.حازم حسني ضمن فريق عنان ذكاء مدهش يبعث رسائل عديدة عن محاربة الفساد."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mmousaa بيان قوي ملئ بالرسائل .هكذا يكون البيان والكلمات

أختيار موفق للمستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني .الفريق سامي عنان

أعطي للأنتخابات شكل — magdy hemdan mousaa (@mmousaa) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedaspani #سامي_عنان

بس عرفوا يجبوكوا سكة ب حركة هشام جنينة دى عشان تشاركوا ف الانتخابات ومحدش يقول دى مسرحية ويبقى شكلهم حلو قدام العالم هههه مبروك — ahmed aspani (@ahmedaspani) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

على صعيد آخر، شكك مغردون في جدية ترشح عنان، ووصفوه بـ "المسرحية العسكرية لاستبعاد المنافسين الحقيقيين من الانتخابات ليبقى الحكم حكرا على الجيش"، وفق قولهم.

بالمقابل، يرى آخرون أن ترشح عنان حقيقي وجاد، واعتبروه دليلا على وجود "صراع داخل المؤسسة العسكرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shkanda21 #سامي_عنان تعينه لهشام جنيه وحازم حسني دليل قاطع بانها ليست مسرحيه وانما صراع جناحات قوي ، الذكاء في الموضوع أن عنان اختار الانحياز للقوى المدنية وبهذا كسب الجميع ، — شامندا (@shkanda21) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 يترشح شفيق..يترشح عنان..تبقى ما تسمى الانتخابات خناقة عائلية داخل حزب الجيش.

أول وآخر انتخابات حقيقية عرفتها مصر هي انتخابات 2012 — wael kandil (@waiel65) ١٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hazem__Azim ترشح #سامي_عنان ... أحد الاحتمالين :

1. استكمال للمسرحية الهزلية مجاملة للسيسي .ليعطي شرعية تنافسية للانتخابات .وهما جنرالات في بعض ومصالحهم متشابكة

2. جاد وحقيقي باجندة سياسية حادة ومعارضة تماما لسياسات السيسي وانشقاق واضح عن معسكر "طنطاوي-السيسي-العصار"

لن احكم قبل ان اسمع منه — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) ١٢ يناير، ٢٠١٨

وتساءل آخرون عن حظوظ المرشح خالد علي في الانتخابات في ظل ترشح السيسي وعنان.