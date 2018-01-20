قضايا مختلفة جاءت في مقدمة المواضيع التي شدت اهتمام المغردين العرب، أبرزها الانتخابات العراقية، تكريم صورة لبوتفليقة يثير الجدل، وعودة السياسي الكويت مسلم البراك إلى بلاده.

تكريم صورة لبوتفليقة يثير جدلا في الجزائر

لايزال هاشتاغ #بوتفليقة يعتلي قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الجزائر لليوم الثاني على التوالي.

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فقد حازت الطريقة التي "كرم" بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقاء وزير الداخلية برؤساء البلديات في المركز الدولي للمؤتمرات، على اهتمام المغردين الجزائريين.

وكان أحد المشاركين في اللقاء، ازاح ستارا عن صورة كبيرة للرئيس بوتفليقة ليبدأ كل الحاضرين في القاعة بالتصفيق، يفتح بابا من التساؤلات على مواقع التواصل.

وصبت معظم التعليقات في انتقاد الموقف الذي وصفوه مغردون بالمهين واعتبروه مشهدا لخص الواقع المؤلم في البلاد.

واستنكر مغردون فكرة أن تنوب صورة الرئيس الذي غاب عن الإعلام في السنوات الأخيرة، وفق قولهم.

على نقيض من ذلك، انتقد آخرون الضجة التي أثيرت حول الموضوع ووصفوا ما حدث بالعفوي.

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ماذا يقصد العراقيون بـ #احذروا_تدوير_النفايات؟

تهيمن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع عقدها في مايو/آيار المقبل على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

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وناقش الناشطون عبر هشاتاغات #الانتخابات_العراقية، #فسادكم_اهلكنا،#احذروا_تدوير_النفايات، أهم إشكالات الانتخابات وعبروا عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى لرقي بمستقبل العراق السياسي والاقتصادي.

و تنوعت آراء المتفاعلين مع الانتخابات، بين الترحيب والانتقاد والسخرية ، فمن من المغردين من عبر عن تفاؤله ورأوا في الانتخابات فرصة للإنقاذ مما وصفوه بالإملاءات الخارجية ، ومنهم من وصف الانتخابات بالشكلية، ودعا إلى مقاطعتها.

كما شبه المتفاعلون مع هاشتاغ #احذروا_تدوير_النفايات، الانتخابات بعملية تدوير النفايات، وتابعوا بأن الساسة يعيدون نفس الأخطاء ويقدمون مصالحهم على مصالح الشعب.

وعاب المغردون على "صمت مثقفي العراق " إزاء ما يحدث في بلادهم من تفش للفساد، وانتشار الطائفية، حسب قولهم.

#مسلم_البراك

تفاعل ناشطون كويتيون عبر هاشتاغ #مسلم_البراك ‫مع خبر عودة النائب السابق مسلم البراك إلى بلاده، تنفيذا للحكم الصادر بحبسه في قضية اقتحام مجلس الأمة.

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ووفقا لمواقع الكترونية كويتية، ألقت السلطات الأمنية القبض على النائب السابق مسلم البراك لدى عودته إلى الكويت قادماً من السعودية.

وكان البراك نشر بيانا على صفحته على تويتر أعلن فيه عن عودته للكويت لتسليم نفسه.

وتراوحت تعليقات المغردين بين تضامن و انتقاد وتحذير بعد عودة ابراك، ففي الوقت الذي أعرب فيه مغردون عن تعاطفهم مع البراك ودعوا إلى للإفراج عنه، طالب آخرون بإنزال أشد العقوبة عليه، بينما حذر البعض مما وصفوه بتراجع حرية التعبير في الكويت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @14_m313 #مسلم_البراك بغض النظر عن الاراء حول مسلم البراك وقضيته إلا أن استقبال البعض له بعد عودته بحفاوة وتقدير وتشجيع لشخص خارج عن القانون تعرض بالسب للذات الاميريه لهو دليل على أن معظم الشعب قبلي طائفي بحت يمشي بأرائه ويهرع حول كل ما تقره القبيلة والطائفة التي ينتمي لها — زهرة 🌸📖 (@14_m313) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WahabAlbabtain ينضم الليلة #مسلم_البراك لرفاقه الوطنيين الذين قدموا التضحيات لإيصال الرسالة ومحاربة الراشي والمرتشي

هي قائمة الشرف الوطنية التي سيخلدها التاريخ و تلهج بها الأجيال.

نسأل الله لهم الفرج القريب#متضامنون — عبدالوهاب البابطين (@WahabAlbabtain) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وسبق أن سجن البراك خمس سنوات بتهمة الإساءة لأمير الكويت، وأفرج عنه في أبريل/نيسان 2017.