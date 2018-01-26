"بلا قيود" مع الامين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض

قال الامين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض مستور أحمد محمد ادم، ان التصعيد الذي حصل مؤخراً للخلاف الحدودي مع مصر حول مثلث حلايب وشلاتين يندرج ضمن محاولات نظام الرئيس عمر البشر لتحويل الانظار عن ازمات النظام الداخلية.

و في حوار مع برنامج "بلا قيود"، أنحى الامين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض باللائمة على سياسات النظام السوداني وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لتسببها في الكثير من المشاكل والتعقيدات التي يواجهها السودان حالياً ومثال ذلك الحصار الاقتصادي الذي عانى منه السودان لفترة طويلة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي .