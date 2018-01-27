الهشامان.. جنينة وحداد يشعلان تويتر في مصر والسعودية ولبنان

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، أبرزها "محاولة لقتل" أحد معاوني سامي عنان المستبعد من سباق الرئاسة في مصر، ودعوى قضائية بحق مذيع لبناني بسبب " سخريته من ولي العهد السعودي"، والأردن يرفع الدعم عن الخبز، وسخرية من شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 .

#هشام_جنينة

أعاد "الاعتداء" على هشام جنينه الحديث حول المرشحين لمنصب الرئاسة بمصر، للواجهة في مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة KHALED DESOUKI

وكان المستشار هشام جنينه، أحد معاوني الفريق المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، قد تعرض لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، حسبما قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم عنان.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني مصري لبي بي سي إنه "لا شبهة جنائية" في الحادث.

وقد قفز هاشتاغ #هشام_جنينة إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر، مسجلا أكثر من 8 آلاف تغريدة.

وأعرب مغردون عن سخطهم مما حدث وعدوا الهجوم تطورا خطيرا لإبعاد كل المرشحين الحقيقين من سباق الانتخابات، وسد الأفق أمام الطامحين إلى إنقاذ مصر من الركود والفساد الذي شهدته خلال السنوات الماضية، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdullahElshrif الداخلية بتقول ان الاعتداء على #هشام_جنينة محض مصادفة لاصطدام سيارة البلطجية اللي معاهم سنج ومطاوي "بالصدفة" بسيارة جنينة وهو رايح جلسة الطعن على قرار السيسي "صدفة" بعد يومين من اعتقال عنان "بالقضاء والقدر"#جمهورية_العبث — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedMAHSOOB الاعتداء على المستشار هشام جنينة لا يقل خطورة عن اختطاف المرشحين..

لا يليق ان يقبل عاقل دخول البلاد في هذه الدوامة..

نحن أمام حاكم فقد العقل بعدما افتقد الاهلية — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drtarekelzomor الاعتداء على المستشار #هشام_جنينة هو عدوان على الشرف والكرامة والنزاهة والشفافية في هذا البلد

وهو من أساليبهم القذرة التي لم يتخلّوا عنها يوما

وهو ما يوجب أن يتضامن معه كل الشرفاء وكل من يبتغي كرامة لهذا الوطن.. — د.طارق الزمر (@drtarekelzomor) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

على صعيد آخر، اتهم آخرون جهات أجنبية بالوقوف وراء الهجوم بهدف زعزعة استقرار وأمن مصر. ووصفوا ما حدث بالمسرحية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Otty1986 عموما فيلم هشام جنينه هيخلص بعد شويه في ماتش للأهلي والإسماعيلي إختاروا يوم غير مناسب للهري 😂😂 — Otty3# تحيا_مصر (@Otty1986) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarafahmmy هشام جنينة خبط واحد بالعربية ،، حصلت خناقة ،وضربوا بعض

وراحو القسم ،، والمحامي بتاع جنينة قال اعتداء من مجهوليين ، عشان يسيس الموضوع

نفس الحركة القذرة بتاعة الاسواني وبنته لما خبطط واحد وراحت القسم ابوها حولها لقضية سياسية — Sara Fahmy (@sarafahmmy) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

محاكمة #هشام_حداد.. بسبب محمد بن سلمان

يتصدر هاشتاغ #هشام_حداد، منذ يومين تويتر في لبنان تفاعلا مع إحالة مقدم تلفزيوني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة "تطرقت" لولي العهد السعودي.

وكان هشام حداد مقدم برنامج "لهون وبس" سخر في الحلقة، التي عرضت في الثاني من يناير/كانون الثاني على قناة LBCI، من توقعات منجم لبناني للعام الجديد نصح فيها ولي العهد السعودي "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".

وقال "مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟ ".

وككل حدث في لبنان، لجأ نشطاء و مشاهير وسياسيون إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في ما حدث.

فقد أعرب مغردون عن تضامنهم مع مقدم البرامج الكوميدية هشام حداد، وعدوا إحالته للقضاء ضربة قاصمة لحرية التعبير و الإعلام، في لبنان.

وأشار آخرون إلى أن إحالة حداد إلى القضاء بسبب نكت عرى -بحسب رأيهم-سياسة الإملاءات السعودية التي تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها أن تقوم به.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jamil_el_sayyed هشام حداد إرتكب جريمة،

هو أضْحَك الناس في هذه الدولة التعيسة!

طبيعي أن يدّعي القضاء عليه!

كيف لا،

ومعظم قضاتنا عَيَّنَهُم مَنْ ينهبون الدولة ويُبكون الناس...

كيف تتوقّع من قاضٍ عَيَّنَهُ مَنْ يُبْكِيك أنْ لا يدّعي على من يُضُحِكَك؟؟! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jamalfayad من المؤكّد أن إثارة عاصفة من الغبار حول شخصية مشهورة ومثيرة للجدل مثل هشام حداد، هدفها إعماء النظر عن رؤية بلاوي الفساد التي تظهر لنا كل يوم، فياريت ما تدخّلوا الشخصيات العربية بالموضوع وتتحججوا بالدفاع عنها... خطة فاشلة، وفسادكم سيظلّ في الواجهة! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

انتقد آخرون مذيع البرنامج والمحتوى الذي يقدمه ودعوا إلى التمييز بين النقد والإهانة في البرامج الساخرة .

ولم تخل بعض التعليقات من مشادات كلامية بين المغردين اللبنانيين والسعوديين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZainabAwada1 لا تستغربوا الإدعاء على #هشام_حداد فهو إقترف جريمة إسعاد الناس في واقع بائس!!فما فعله عجز عنه السياسيون الذين يموتون الناس وهم أحياء وهو يحي الناس بابتسامة ونقد بناء!!!أين إختفت السيادة والحرية والإستقلال!!!أليست هذه وصاية تنال من كرامة إعلامي ومواطن لبناني!!!

عنجد #لهون_وبس!! — Zainab Awada (@ZainabAwada1) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

أردنيون غاضبون من مقارنة سعر الخبز بدول أخرى

تفاعل نشطاء أردنيون بشكل واسع مع هاشتاغ #حقك_تعرف الذي أطلقته الحكومة، بالتزامن مع إعلانها رفع الدعم عن الخبز .

مصدر الصورة KHALIL MAZRAAWI

وكانت رئاسة الوزراء الأردنية قد نشرت على صفحتها بموقع تويتر صورة تظهر أسعار الخبز في الأردن وقارنتها بأسعار الخبز في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية وفلسطين والإمارات العراق.

أثارت الصورة موجة من الانتقادات والسخرية، إذ اعتبر مغردون مقارنة الحكومة لسعر الخبز في الأردن مع أسعاره في دول أخرى "مقارنة غير عادلة" نظرا لاختلاف الضرائب التي تفرض في تلك الدول، واختلاف مستوى الدخل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohdkhamaiseh #حقك_تعرف أن المواطن الأردني والمواطن السعودي صاروا يشتروا كيلو الخبز بنفس السعر!

بس مش من حقك تعرف إنه راتب المواطن السعودي 10 أضعاف راتبك — Muhammad F Khamaiseh (@Mohdkhamaiseh) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @daboubi_bashar #حقك_تعرف

أن ٧٤ حكومة تعاقبت على دولة لا يتجاوز عمرها المئة عام

ولا واحدة من الحكومات السابقة تمكنت من وضع خطط مستقبلية ! — Bashar Daboubi (@daboubi_bashar) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abuhawash10 انت يا مواطن عبء على الدولة، لا هي عارفة تشغلك، ولا تعالجك، ولا تشبعك، ولا تيسر لك سبل الحياة، فهاجر و خليها تعيش على حوالاتك.#حقك_تعرف — Abuhawash (@Abuhawash10) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

ويعد ملف فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع من أبرز الملفات التي استحوذت على تعليقات المغردين في الأيام الماضية.

فقد سخر الأردنيون عبر هاشتاغ "#اقترح_ضريبه_علي_الحكومه" من سياسة الضرائب، مقترحين على الحكومة ضرائب أخرى.

وتساءل كثيرون عبر هاشتاغ #اردنيين_مسخمين عن أسباب هذه الزيادات قائلين إنها أعباء جديدة ستثقل كاهل المواطن الأردني البسيط..

وتناقلوا صورا وتغريدات تتحدث عن معاناة الفقراء واتساع الهوة بين طبقات المجتمع.

و كانت تصريحات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أثناء جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضي ، عن حال المواطن الأردني قد أغضبت نشطاء في البلاد بعدما نفى أن يكون في الأردن "أردنيين مسخّمين" أي "فقراء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k232r #حقك_تعرف

لاحظنا منذ أيام التاغات الأردنية المنتشرة عن غلاء المعيشة والأسعار وإلخ ....

وخلال كل هذه التاغات لم نرى أردني واحد يقول السبب بالسوريين أو ذم السوريين

عرفتم لماذا كنت أدافع عن الأردن سابقاً ؟! مع أن الشعب الأردني معروف بنخوته وفزعته وليس بحاجة لمن يدافع عنه — درعآوي .. (@k232r) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

سخرية من شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

أثار شعار ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter

وتجسد الشعار في نجمة خماسية خضراء صممت لتبدو كلاعب كرة قدم، محاطا بأوراق خضراء، وكرة قدم كتب تحتها تاريخ 2026.

وتفاعل المغردون مع الفكرة من خلال تدشين #logomorocco2026 وانبروا في إطلاق انتقادات والنكات بخصوص الشعار.

فقد اقترح مغردون بدائل طريفة للشعار، إذ نشر أحدهم صورة لكرة من الأكياس البلاستيكية، وعلق عليها "بعد لوغو الترشيح، إليكم صورة الكرة التي سيلعبون بها حال فوز المغرب".

وفي الوقت الذي أشاد فيه مغردون بالشعار واعتبروا أن النجمة الخماسية الخضراء ترمز للوحدة الوطنية وصف البعض الشعار بالمخيب للآمال قائلين إنه يفتقد للحس الإبداعي ، في حين تساءل آخرون عن الميزانية المرصودة لتصميمه.