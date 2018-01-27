الهشامان.. جنينة وحداد يشعلان تويتر في مصر والسعودية ولبنان
محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، أبرزها "محاولة لقتل" أحد معاوني سامي عنان المستبعد من سباق الرئاسة في مصر، ودعوى قضائية بحق مذيع لبناني بسبب " سخريته من ولي العهد السعودي"، والأردن يرفع الدعم عن الخبز، وسخرية من شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 .
#هشام_جنينة
أعاد "الاعتداء" على هشام جنينه الحديث حول المرشحين لمنصب الرئاسة بمصر، للواجهة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار هشام جنينه، أحد معاوني الفريق المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، قد تعرض لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، حسبما قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم عنان.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني مصري لبي بي سي إنه "لا شبهة جنائية" في الحادث.
وقد قفز هاشتاغ #هشام_جنينة إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر، مسجلا أكثر من 8 آلاف تغريدة.
وأعرب مغردون عن سخطهم مما حدث وعدوا الهجوم تطورا خطيرا لإبعاد كل المرشحين الحقيقين من سباق الانتخابات، وسد الأفق أمام الطامحين إلى إنقاذ مصر من الركود والفساد الذي شهدته خلال السنوات الماضية، على حد تعبيرهم.
على صعيد آخر، اتهم آخرون جهات أجنبية بالوقوف وراء الهجوم بهدف زعزعة استقرار وأمن مصر. ووصفوا ما حدث بالمسرحية.
محاكمة #هشام_حداد.. بسبب محمد بن سلمان
يتصدر هاشتاغ #هشام_حداد، منذ يومين تويتر في لبنان تفاعلا مع إحالة مقدم تلفزيوني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة "تطرقت" لولي العهد السعودي.
وكان هشام حداد مقدم برنامج "لهون وبس" سخر في الحلقة، التي عرضت في الثاني من يناير/كانون الثاني على قناة LBCI، من توقعات منجم لبناني للعام الجديد نصح فيها ولي العهد السعودي "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".
وقال "مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟ ".
وككل حدث في لبنان، لجأ نشطاء و مشاهير وسياسيون إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في ما حدث.
فقد أعرب مغردون عن تضامنهم مع مقدم البرامج الكوميدية هشام حداد، وعدوا إحالته للقضاء ضربة قاصمة لحرية التعبير و الإعلام، في لبنان.
وأشار آخرون إلى أن إحالة حداد إلى القضاء بسبب نكت عرى -بحسب رأيهم-سياسة الإملاءات السعودية التي تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها أن تقوم به.
انتقد آخرون مذيع البرنامج والمحتوى الذي يقدمه ودعوا إلى التمييز بين النقد والإهانة في البرامج الساخرة .
ولم تخل بعض التعليقات من مشادات كلامية بين المغردين اللبنانيين والسعوديين.
أردنيون غاضبون من مقارنة سعر الخبز بدول أخرى
تفاعل نشطاء أردنيون بشكل واسع مع هاشتاغ #حقك_تعرف الذي أطلقته الحكومة، بالتزامن مع إعلانها رفع الدعم عن الخبز .
وكانت رئاسة الوزراء الأردنية قد نشرت على صفحتها بموقع تويتر صورة تظهر أسعار الخبز في الأردن وقارنتها بأسعار الخبز في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية وفلسطين والإمارات العراق.
أثارت الصورة موجة من الانتقادات والسخرية، إذ اعتبر مغردون مقارنة الحكومة لسعر الخبز في الأردن مع أسعاره في دول أخرى "مقارنة غير عادلة" نظرا لاختلاف الضرائب التي تفرض في تلك الدول، واختلاف مستوى الدخل.
ويعد ملف فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع من أبرز الملفات التي استحوذت على تعليقات المغردين في الأيام الماضية.
فقد سخر الأردنيون عبر هاشتاغ "#اقترح_ضريبه_علي_الحكومه" من سياسة الضرائب، مقترحين على الحكومة ضرائب أخرى.
وتساءل كثيرون عبر هاشتاغ #اردنيين_مسخمين عن أسباب هذه الزيادات قائلين إنها أعباء جديدة ستثقل كاهل المواطن الأردني البسيط..
وتناقلوا صورا وتغريدات تتحدث عن معاناة الفقراء واتساع الهوة بين طبقات المجتمع.
و كانت تصريحات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أثناء جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضي ، عن حال المواطن الأردني قد أغضبت نشطاء في البلاد بعدما نفى أن يكون في الأردن "أردنيين مسخّمين" أي "فقراء".
سخرية من شعار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026
أثار شعار ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجسد الشعار في نجمة خماسية خضراء صممت لتبدو كلاعب كرة قدم، محاطا بأوراق خضراء، وكرة قدم كتب تحتها تاريخ 2026.
وتفاعل المغردون مع الفكرة من خلال تدشين #logomorocco2026 وانبروا في إطلاق انتقادات والنكات بخصوص الشعار.
فقد اقترح مغردون بدائل طريفة للشعار، إذ نشر أحدهم صورة لكرة من الأكياس البلاستيكية، وعلق عليها "بعد لوغو الترشيح، إليكم صورة الكرة التي سيلعبون بها حال فوز المغرب".
وفي الوقت الذي أشاد فيه مغردون بالشعار واعتبروا أن النجمة الخماسية الخضراء ترمز للوحدة الوطنية وصف البعض الشعار بالمخيب للآمال قائلين إنه يفتقد للحس الإبداعي ، في حين تساءل آخرون عن الميزانية المرصودة لتصميمه.