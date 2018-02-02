تحطم طائرتين عسكريتين في جنوب فرنسا

تحطمت طائرتا هليكوبتر عسكريتان بعد اصطدامها في أجواء جنوب فرنسا، حسب تقارير إعلامية فرنسية.

وأشارت التقارير إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل.

ودُفع بفرق إنقاذ إلى موقع الحادث، في إقليم فار، للبحث عن شخص سادس كان على متن إحدى الطائرتين.

ولم تعرف، على الفور، أسباب الحادث.

ونقل عن مسؤولين في منطقة فار قولهم، إن الطائرتين تابعتان لمعهد تدريب عسكري.