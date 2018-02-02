نواف خليل – مدير المركز الكردي للدراسات بألمانيا والمتحدث السابق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي
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نواف خليل – مدير المركز الكردي للدراسات بألمانيا

  • 2 فبراير/ شباط 2018

يقول نواف خليل لبي بي سي إن المرأة وقعت أسيرة بيد قوات المعارضة.