لغز جسد المقاتلة الكردية "بارين كوباني" المشوه
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فيديو "بارين كوباني" في صباح يوم مقتلها قبل ذهابها إلى المعركة

  • 5 فبراير/ شباط 2018

فيديو "بارين كوباني" في صباح يوم مقتلها قبل ذهابها إلى المعركة