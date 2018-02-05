"الرقص على الملأ" و"أحضان في الشارع" و"الرقص في مجموعات مختلطة" أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد.

لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

#زفة_القرية_التراثية_بجازان

ضج موقع تويتر في السعودية بانتقادات لاذعة بعد انتشار مقطع فيديو يصور فتاة ترقص بين الرجال.

وأظهر التسجيل فتاة ترتدي ثوبا تقليديا وهي ترقص بين شباب على خشبة مسرح احتضن فعاليات مهرجان تراثي بمنطقة جازان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad في مشهد مؤسف ومخزي، فتاة وشباب في رقص مشترك في القرية التراثية بجازان!

بالأمس في الرياض وقبله في جدة ثم أبها والأن في جيزان!!

مالذي جرأهم على تلك الأفعال المشينة ؟!

هل مثل تلك الأفعال المشينة هي من ستجعلنا ننافس العالم حضاريا واقتصاديا؟! pic.twitter.com/Thr6vOdPr5 — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٤ فبراير، ٢٠١٨

وعبر مغردون سعوديون عن استيائهم من المشهد عبر هاشتاغات #نطالب_بمحاسبه_سياحه_جازان و #زفة_القرية_التراثية_بجازان . وظهر الهاشتاغان في حوالي 18 ألف تغريدة.

وطالب المغردون بمحاسبة متعهد الحفل وبوضع ضوابط لمثل تلك "التجاوزات" وفق تعبيرهم.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث توقيف القائمين على العرض الفني، باعتباره مخالفا لتقاليد المنطقة.

وعلقت المغردة لجين: " #زفه_القريه_التراثيه_بجازان باختصار كلها خطط مدبرة لتغيير هوية المجتمع السعودي تدريجيا حتى يصبح الاختلاط ونزع الحجاب ..."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drmohamadalhdla سياحة جازان مع هيئة الترفيه فاهمين البرامج والفعاليات التي يبحث عنها السعوديين بالغلط ..ماحدث في جازان أمر مؤسف لا يقبله شرع ولا عقل ولا منطق سعودي.. كثرة مثل هذه البرامج لا يخدم الوطن وفيه استفزاز لشريحة كبيرة في المجتمع.. ويجب محاسبة القائمين عليها#نطالب_بمحاسبه_سياحه_جازان — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) ٣ فبراير، ٢٠١٨

أما المغرد عبد الرحمن اللاحم فكتب: "زفة عروس ضمن فعاليات مهرجان القرية التراثية. المجتمع يعود إلى طبيعته. تمنياتي للعروسين بالتوفيق وحياة سعيدة بعيداً عن الغلو والتطرف."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nayef_almnsi #زفة_القرية_التراثية_بجازان

قرأت في الهاشتاق الكلام على مخالفة قيم وعادات المجمتع!



لكن يبدو أن قيم المجتمع السعودي وعاداته تم اختزالها بمنطقة واحدة ومذهب واحد وإلا فهذا الفيديو يدل على أن أهل هذه المنطقة لم يخالفوا عاداتهم بل رجعوا إليهاhttps://t.co/8nxPxamoAP — المحامي نايف آل منسي (@nayef_almnsi) ٤ فبراير، ٢٠١٨

#عريس_يحتفل_بكورنيش_جدة

في سياق متصل، انتشر فيديو آخر من مدينة جدة، لشاب آسيوي وهو يرقص ويحتضن صديقته على الملأ.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها dream new تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها dream new حقوق نشر الصورة dream new dream new

وأظهر المقطع المتداول شابا يرقص مع أصدقائه قرب شاطئ البحر وبعدها جثى على ركبته ليقدم خاتم الخطوبة لصديقته بالطريقة المعروفة في الأفلام الرومانسية.

وفتح المقطع الباب أمام تساؤلات بعض السعوديين بشأن ما يعتبرونه "تهديدا للهوية الثقافية في بلادهم" ودخول أنماط وسلوكيات اجتماعية غريبة عنهم، على حد تعبيرهم .

وقد حقق هاشتاغ #عريس_يحتفل_بكورنيش_جدهتفاعلا واسعا، إذ حصد أكثر من 80 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulaziz505 في تاق #عريس_يحتفل_بكورنيش_جده بدا بعض من يتسمى بالتنوريين من كتّاب بتبرير الفعل وفتح الجدل على انها حرية شخصيه وايضا بجلد الذات بطرح سؤال "متى نتعلم ثقافة الفرخ " يقولون عن تجاوز اداب الطريق ومخالفة القيم انها ثقافة فرح وهذا يثبت ان فعل الكورنيش متعمده لترسيخ الانحلال من القيم — عبدالعزيز القحطاني®⚔ (@Abdulaziz505) ٣ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rxt6_f15 #عريس_يحتفل_بكورنيش_جده



الحريه ليست حجاب يُرمى ، ولا دين يشتم ، ولا أخلاق تُخلع : هي رقي فكر و احترام عقل وبناء مستقبل نظيف،وعقيدة تتمسك و تعتز بها . — رايد الحربي (@Rxt6_f15) ٣ فبراير، ٢٠١٨

#رقص_شارع_الفن_بابها

وعلى الصعيد نفسه، أثار فيديو وثقته عدسات المواطنين لرجل وامرأة يرقصان على الرصيف في مدينة أبها بمنطقة عسير، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو شابا بزي سعودي، وامرأة ترتدي عباءة وهما يرقصان على قارعة الطريق في "شارع الفن بأبها".

وتداول المغردون الفيديو بكثافة عبر هاشتاغ حمل اسم الشارع #رقص_شارع_الفن_بأبها الذي سجل 25 ألف تغريدة.

وفي رد رسمي، ذكرت صحف سعودية أن أمير منطقة عسير أمر "بفتح تحقيق في مقطع شارع الفن والقبض على المتورطين وإحالتهما للنيابة العامة".

الحرية قبل الهوية

و طالب مغردون باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الوقائع كي لا تصبح ظاهرة.

وعدد المغردون أسباب خروج هؤلاء الشباب للرقص في الشارع بلا خوف.

ومن أهم الأسباب التي ساقوها: غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء المغردون أيضا أن توسيع نشاطات هيئة الترفيه "أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي"، حسب رأيهم.

وانتقد بعض المغردين ما وصفوه بمشروع الانفتاح الذي تسعى الحكومة لترسيخه في المجتمع، إذ رأوا فيه تشجيعا "لتصرفات تخالف الآداب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mog123455 اسواء ما فعلته العولمة بِنَا انها فتحت شهيتنا على الاستلام و سهلت على الكثير التخلي عن مبادئهم في سبيل جمع المزيد من المال #السعوديه_الامارات_بلد_واحد — مغترب (@mog123455) ٢ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahouud1 هالمقاطع ظهرت ورا بعض وبمناطق مختلفه ! واضح جداً انهم متعمدين ويبون الشعب السعودي يتقبل هالعادات الغربيه اللحجيه ، خلصنا من قيادة المرأة و حضور النساء بالملاعب والسينما والان زفاف باماكن عامة ، ماستغرب بكرا يسون بارتيات وملهى بالشوارع #زفة_القرية_التراثية_بجازان https://t.co/TsxcsiQlUy — عهود بنت عبدالعزيز (@Ahouud1) ٣ فبراير، ٢٠١٨

من جهة أخرى، طالب قسم آخر من المغردين بعدم التشهير بالناس، وباحترام الحريات الفردية قائلين إن ما حدث يتماشى مع مشروع الانفتاح الذي تشهده المملكة.

وأشار آخرون إلى أن فرض قيود على الاختلاط أصبح أمرا صعبا في ظل العولمة.