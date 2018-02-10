موضوعات وهاشتاغات عديدة استأثرت باهتمام المغردين العرب، لعل أبرزها إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا والقبض على فتاة في السعودية بسبب فيديو " فاضح"، وجدل في الجزائر بسبب فتوى تحرم الهجرة غير الشرعية.

#إسقاط_طائرة_اسرائيلية

مع ارتفاع حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية السورية ، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات التي واكبت تطورات الأحداث وناقشت تداعياته على المنطقة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة لجنود إسرائيين على هضبة الجولان

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن إحدى مقاتلاته قد تحطمت بعد هجوم على أهداف إيرانية في سوريا.

وتشارك المغردون الخبر عبر عدة هاشتاغات وأوسمة أبرزها #اسقاط_طائرة_اسرائيلية و #الجيش_الإسرائيلي و#إيران و#دمشق.

وتباينت آراء المغردين إزاء ما حدث، فبينما توقع بعضهم أن تتجه الأحداث نحو التصعيد، رأى آخرون أن المواجهة الحالية ستبقى محدودة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Shamyahmed4 ايران تريد خلط الأوراق في سوريا وإعادة رد اعتبار لنفوذها بعد تحجيمه بفرض الروس سيطرتهم على كامل مفاصل الخريطة السورية و بدخول القوات الامريكية والتركية على خط الحرب

وأفضل طريقة لذلك هو جر اسرائيل ع خط المواجه وإحراج روسيا حليفة كل الأطراف — ‏(الـزعيم )The Boss (@Shamyahmed4) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faress_a15 ناتنياهو اليوم إغتال نفسه سياسياً، عمق الكيان الإسرائيلي سوف يثور عليه بعد ان أصبح سلاح جو الإحتلال مشلولاً.

روسيا و أميركا لا يمكنهما التدخل اليوم لأنهما مقيدان في معادلات حساسة شمال سوريا.#المقاومة_أثمرت_نصر #الذل_للعدو

يا صباح النور !! 🇸🇾❤️🇵🇸❤️🇱🇧 — Faress Arab (@faress_a15) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

ورجح قطاع من المغردين اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران في سوريا. كما أعرب مغردون لبنانيون عن تخوفهم من التطور الميداني الأخير في سوريا، وربطوا ما يجري بالجدار الإسرائيلي العازل والعقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله.

من جهة أخرى، استبعد آخرون اندلاع حرب إقليمية، وتساءل بعضهم عما وصفوه بالصمت الروسي إزاء ما حدث.

وقرأ البعض في الصمت دليلا على وجود اتفاق روسي إسرائيلي على الحد من النفوذ الإيراني بسوريا.

في المقابل، لمس البعض الآخر في ما حدث دليلا على تخبط تل أبيب و اعتبروا اسقاط المقاتلة الإسرائيلية بمثابة اغتيال سياسي لنتانياهو وانتصار لإيران.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MMohsen1987 ما حدث اليوم كان ضربة جوية بضربة جوية. اعتادت إسرائيل أن تضرب من الجو فتتلقى ردًا بريًا، لا يؤثر في تفوقها الجوي. كي لا نبالغ، اليوم تلقت إسرائيل ضربة قوية معنويًا. تفوقها الجوي مازال قائمًا لكنّه بات أقل قوةً. #إسقاط_طائرة_إسرائيلية — Mohamad Mohsen (@MMohsen1987) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

ما قصة الفتوى التي تحرم #الهجرة_غير_الشرعية في الجزائر؟

لاتزال فتوى نسبت للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، بتحريم الهجرة غير الشرعية، تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائريين.

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فقد عادت الحرقة أو الهجرة غير الشرعية إلى واجهة النقاش عبر هاشتاغ #الحرقة و#الهجرة_غير الشرعية .

ويأتي هذا بعد ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، عبر البحر المتوسط، نحو أوروبا، في الأشهر الأخيرة.

ويرى مغردون جزائريون أن الأولى تركيز الجهود على محاربة الفساد والظلم وخفض معدلات البطالة، باعتبارها أسبابا رئيسة تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.

في المقابل، أيد آخرون الفتوى وأسهبوا في تعداد سلبيات الهجرة غير الشرعية.

وكانت وسائل إعلام جزائرية نقلت عن رئيس المجلس الاسلامي في الجزائر قوله بأن، "الهجرة غير الشرعية حرام شرعا، وتؤدي بالنفس إلى التهلكة، لكن قضية تحريم الحرقة لا تكفي، وإنما يجب دراسة الظاهرة."

من جهة أخرى نفى وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، في حوارات إعلامية وجود أي فتوى أو خطبة جمعة حرمت "الحرقة". ودعا الوزير في صفحة نسبت له على فيسبوك "الجميع إلى تحمل مسؤولية إنقاذ أبناء الجزائر من أخطار هذه الهجرة غير الشرعية.

#القبض_علي_لمياء_القرني... ماوراء هذا الهاشتاغ؟

لاقى القبض على شابة تدعى لمياء نشرت فيديوهات وصفت بالإباحية، ترحيبا واسعا بين أغلب رواد موقع تويتر السعوديين.

فقد حازت قصة لمياء مساحة واسعة من تعليقات المغردين لعدة أيام بعدما نشرت على حسابها على سناب شات صورا تظهرها وهي تشرب الخمر.

ورغم التخفي التي حرصت عليه الفتاة في الفيديوهات إلا أن عدد الشكاوى ضدها ارتفع ومع ذلك نشرت المزيد من الفيديوهات الأمر الذي اعتبره مغردون تحد للسلطات.

وفي حساب منسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت لمياء إنها "لا تتعمد استفزاز السلطات ولكنها تريد أن تكون حرة."

و بمجرد إعلان السلطات القبض عليها، حتى شن مغردون هاشتاغ #القبض_على_لمياء_القرني، طالبوا من خلاله بإنزال أقسى عقوبة على الفتاة لردع الآخرين عن ارتكاب مثل تلك المخالفات المنافية لتعاليم الدين الإسلامي، حسب قولهم.

وأبدى البعض تخوفهم من تطبيع المحرمات في وطنهم، وطالبوا بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حين دعا البعض الآخر إلى احترام الحريات.

وقد ظهر الهاشتاغ في أكثر من 55 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ARABLAAW #اعرف_حقك

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية#القبض_علي_لمياء_القرني — اعرف حقك (@ARABLAAW) ٩ فبراير، ٢٠١٨