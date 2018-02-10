تداول نشطاء سعوديون خبرا مفاده القبض على الناشطة الحقوقية نهى البلوي بعدما نشرت مقطع فيديو انتقدت فيه ما وصفتها بمحاولات الدول العربية التطبيع مع إسرائيل.

ووفقا لمغردين، فقد عرفت البلوي بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي وبدفاعها عن حقوق المرأة وحرية التعبير في المملكة، إذ طالبت في السابق بـ"تأسيس برلمان سعودي يمثل المواطنين السعوديين ويشركهم في حكم البلاد".

وقال موقع منظمة القسط لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة الحقوقية نهى البلوي للتحقيق معها بعد مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور انتقدت فيه التطبيع مع إسرائيل.

يذكر أن السلطات السعودية لم تصدر أي تعليق حول هذا الموضوع حتى كتابة هذه السطور

مغردون يطلقون هاشتاغ #الحرية_لنهى_البلوي

وتفاعل مغردون مع الموضوع من خلال إطلاق هاشتاغا #نهى_البلوي و#الحرية_لنهى_البلوي. وظهرا الهاشتاغان في حوالي 17 ألف تغريدة.

وطالب نشطاء السلطات بالإفراج الفوري عن نهى، ونددوا بما وصفوه بسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة السعودية، على حد قولهم.

ويتوقع ناشطون أن تحاكم البلوي الاثنين المقبل، مشيرين إلى أنها قد تواجه حكما قد يصل إلى السجن لخمسة أعوام في حال إدانتها.

تشكيك وانتقادات للفتاة

على صعيد آخر، انتقد مغردون الناشطة و شككوا في الأنباء المتداولة حول اعتقالها و اتهموا جهات معادية للسعودية بالوقوف وراء الخبر بهدف نشر الفوضى في المملكة، وفق تعبيرهم.