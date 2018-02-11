قاضية مسيحية تحكم على مسلمين أساءوا للعذراء بحفظ سورة آل عمران
قاضية لبنانية تحكم على شبان بحفظ آيات من القرآن، جدل حول العباءة في السعودية، والرئيس الفليبيني يطالب بإجلاء مواطنيه من الكويت، من أبرز الموضوعات التي استوقفت المغردين العرب.
#جوسلين_متى... قاضية مسيحية تحكم على مسلمين بحفظ سورة آل عمران
تناقل مغردون عرب خبرا مفاده بأن قاضية لبنانية مسيحية أمرت 3 شبان مسلمين، متهمين بإهانة مريم العذراء، بحفظ قسم من سورة آل عمران كشرط لإطلاق سراحهم.
لاقى الخبر استحسان السياسيين في لبنان وانتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتفت بالقاضية عبر تدشين هاشتاغ حمل اسمها #جوسلين_متى.
و قد أشاد كل من رئيس الوزراء اللبناني الحالي و السابق، سعد الحريري ونجيب مقاتي، بالقاضية في تغريدة على حسابيهما على تويتر.
ووصف مغردون قرار جوسلين بالحضاري إذ لمسوا فيه درسا لتعليم الشباب التسامح بين الأديان، وترسيخ الوئام والمحبة بين الطوائف.
ودعوا كل القضاة إلى الحذو حذوها لافتين إلى أن التأديب أفضل من السجن في تقويم السلوك.
ويفرض القانون اللبناني عقوبات متعددة على كل من يثبت تطاوله على الأديان، إذ تصل العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، على كل من يزدري الشعائر الدينية أو رموزها.
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه
أثار رأي عضو بارز في هيئة كبار العلماء الدينية السعودية، حول حكم الشرع في ارتداء النساء للعباءة، جدلا واسعا بين السعوديين.
جاء ذلك في معرض رد الشيخ عبد الله المطلق على سؤال حول اللباس المحتشم. وقال المطلق إن " أكثر من 90 في المئة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العباءة. لذا لا يجب أن نرغمهم على ارتداء العباءات".
وأردف: ... فالعباءة هي الستر... إذا سترت المرأة نفسها سواء كانت بعباءة على الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، المقصود الستر".
وتسببت إجابة المطلق في ضجة بين مؤيد ومعارض لما قاله، وسجالا حول مغزى كلامه وإذا كان يقصد أن العباءة غير إلزامية.
ورد المطلق على الجدل بشأن مداخلته بنشر بيان أوضح أن قصده، نافيا أن يكون القصد منها الدعوة إلى خلع الحجاب.
وتصدر هاشتاغ #المطلق_العبايه_غير_الزاميه مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم، إذ سجل أكثر من 180 ألف تغريدة.
و أعرب فريق من المغردين عن رفضه لتصريح المطلق باعتبارها تدعو "للانحلال"، وأبدوا دفاعا شديدا عن العباءة، بينما أيد آخرون كلام المطلق، ورأوا أن إلزام المرأة بالعباءة السوداء أمر غير منطقي ولا يمت للشريعة بصلة.
وغردت مها :" #المطلق_العبايه_غير_الزامي لن أنزع عباءتي حتى لو نزعت الحياة من داخلي .. قل لبناتك وأحفادك ينزعوا العباءة فنحن تربينا على طاعة الله ورسوله."
أما المغردة فاتن فكتبت": لم يعد بإمكاني الصبر طلعوا قرار إن اللي ما تلبس عباية ما تمسكها الشرطة وكأنها مجرمة ..خلونا نعيش بحرية ."
وغرد عبد الله محمد صالح، قائلا: "في أشهر معدودة سمحوا للمرأة.. قيادة السيارة! حضور الاحتفالات المختلطة! ...والآن #المطلق_العبايه_غير_الزاميه المشكلة ليس في تسامحكم مع المرأة. المصيبة أنها تصدر بفتوى الحلال والحرام! لا تسيسوا الدين..ابتعدوا عن تطويع المجتمع بفتوى.."
وعلق المغرد عبد العزيز الموسى، قائلا: "كل يوم يكسر صنم من أصنام الغلاة التي يستعبدون بها الناس ، وسوف يأتِ اليوم الذي تسقط فيه الولاية القسرية على المرأة .."
وتتزامن تصريحات المطلق مع تغيرات تشهدها الممكلة لتحديث المجتمع السعودي، في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
#الرييس_الفلبيني
تصدر هاشتاغ #الرييس_الفلبيني، قائمة الهاشتاغات الأكثر استخدما في الكويت، بعدد تغريدات فاق 22 ألف تغريدة.
وكان الرئيس الفليبين رودريغو دوتيرتي تعهد بترحيل العاملات الفليبينيات الراغبات في مغادرة الكويت، مناشدا دول الخليج بمعاملة أبناء بلده باحترام.
وجاء تصريح دوتيرتي بعد العثور على جثة خادمة فلبينية في الكويت، متجمدة منذ أكثر من عام في ثلاجة.
وتراوحت تعليقات المغردين إزاء تصريحات الرئيس الفلبيني، ففي الوقت الذي استنكر فيه مغردون تصريحاته ووصفوها بالعدوانية، أبدى البعض الآخر تفهمه لموقف دوتيرتي لما رأوا فيه حفظا لكرامة شعبه ودعوا هيئة القوى العاملة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون في الكويت .
كما رأى مغردون آخرون في الحدث فرصة لمراجعة قوانين سوق العمل، محذرين من الفراغ الذي قد تتركه العمالة الوافدة في قطاع الخدمات.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت، وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.