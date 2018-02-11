قاضية مسيحية تحكم على مسلمين أساءوا للعذراء بحفظ سورة آل عمران

قاضية لبنانية تحكم على شبان بحفظ آيات من القرآن، جدل حول العباءة في السعودية، والرئيس الفليبيني يطالب بإجلاء مواطنيه من الكويت، من أبرز الموضوعات التي استوقفت المغردين العرب.

#جوسلين_متى... قاضية مسيحية تحكم على مسلمين بحفظ سورة آل عمران

تناقل مغردون عرب خبرا مفاده بأن قاضية لبنانية مسيحية أمرت 3 شبان مسلمين، متهمين بإهانة مريم العذراء، بحفظ قسم من سورة آل عمران كشرط لإطلاق سراحهم.

مصدر الصورة Paul Gilham Image caption قاضية مسيحية تحكم على مسلمين بحفظ سورة آل عمران

لاقى الخبر استحسان السياسيين في لبنان وانتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتفت بالقاضية عبر تدشين هاشتاغ حمل اسمها #جوسلين_متى.

و قد أشاد كل من رئيس الوزراء اللبناني الحالي و السابق، سعد الحريري ونجيب مقاتي، بالقاضية في تغريدة على حسابيهما على تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saadhariri تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة #جوسلين_متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين. — Saad Hariri (@saadhariri) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Najib_Mikati احيي القاضية جوسلين متى على القرار الذي اصدرته باستبدال عقوبة السجن لشبان اساءوا للسيدة العذراء بحفظ ايات تكرّمها في القرآن الكريم، وهو مثال يحتذى في الاحكام القضائية الإصلاحية المبنية على التسامح والتثقيف الديني الصحيح واحترام الآخرين، وتحويل مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية. — Najib Mikati (@Najib_Mikati) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

ووصف مغردون قرار جوسلين بالحضاري إذ لمسوا فيه درسا لتعليم الشباب التسامح بين الأديان، وترسيخ الوئام والمحبة بين الطوائف.

ودعوا كل القضاة إلى الحذو حذوها لافتين إلى أن التأديب أفضل من السجن في تقويم السلوك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MisbahAhdab أتوجه بجزيل التحية والتقدير لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة #جوسلين_متى على حكمها باستبدال معاقبة شبان أساءوا للسيدة العذراء، بحفظ آيات تكرّمها في القرآن الكريم.

فقد اثبتت القاضي متى بهذا القرار أن القضاء يجب أن يكون لاصلاح الانسان لا لمعاقبته والإنتقام منه. pic.twitter.com/ncGTkrjwnl — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @noga_naglaa54 ازدراء الاديان محتاج تقويم للفهم مش سجن للجسد

العدل من اسماء الله

ايهما انفع للبشرية.العقاب البدني ام التقويم النفسي!؟#جوسلين_متى انقذت الانسانية من 3 دواعش تحت الطلب

وانقذت الشباب الثلاثة من التطرف

وحققت عدل الله

فرق بين قاضي بيحكم بروح القانون وقاضي بيحكم بسيف الجلاد pic.twitter.com/vSQe2qX3Up — نجلاء المعلم (@noga_naglaa54) ١١ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbuajilaBuker قاضي التحقيق في #لبنان الشمالي القاضية #جوسلين_متى مثل امامها ثلاثة شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة الاديان وعوضا عن سجنهم طلبت منهم حفظ سورة آل عمران المتعلق بالسيدة مريم العذراء .

في #ليبيا قد نحتاج لهكذا احكام لبعض الشباب المغرر بهم ليتعلموا الاسلام بعيداً عن التطرف و الغلو. — Abuajila Buker,(MBA) (@AbuajilaBuker) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

ويفرض القانون اللبناني عقوبات متعددة على كل من يثبت تطاوله على الأديان، إذ تصل العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، على كل من يزدري الشعائر الدينية أو رموزها.

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه

أثار رأي عضو بارز في هيئة كبار العلماء الدينية السعودية، حول حكم الشرع في ارتداء النساء للعباءة، جدلا واسعا بين السعوديين.

مصدر الصورة AMER HILABI

جاء ذلك في معرض رد الشيخ عبد الله المطلق على سؤال حول اللباس المحتشم. وقال المطلق إن " أكثر من 90 في المئة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العباءة. لذا لا يجب أن نرغمهم على ارتداء العباءات".

وأردف: ... فالعباءة هي الستر... إذا سترت المرأة نفسها سواء كانت بعباءة على الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، المقصود الستر".

وتسببت إجابة المطلق في ضجة بين مؤيد ومعارض لما قاله، وسجالا حول مغزى كلامه وإذا كان يقصد أن العباءة غير إلزامية.

ورد المطلق على الجدل بشأن مداخلته بنشر بيان أوضح أن قصده، نافيا أن يكون القصد منها الدعوة إلى خلع الحجاب.

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وتصدر هاشتاغ #المطلق_العبايه_غير_الزاميه مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم، إذ سجل أكثر من 180 ألف تغريدة.

و أعرب فريق من المغردين عن رفضه لتصريح المطلق باعتبارها تدعو "للانحلال"، وأبدوا دفاعا شديدا عن العباءة، بينما أيد آخرون كلام المطلق، ورأوا أن إلزام المرأة بالعباءة السوداء أمر غير منطقي ولا يمت للشريعة بصلة.

وغردت مها :" #المطلق_العبايه_غير_الزامي لن أنزع عباءتي حتى لو نزعت الحياة من داخلي .. قل لبناتك وأحفادك ينزعوا العباءة فنحن تربينا على طاعة الله ورسوله."

أما المغردة فاتن فكتبت": لم يعد بإمكاني الصبر طلعوا قرار إن اللي ما تلبس عباية ما تمسكها الشرطة وكأنها مجرمة ..خلونا نعيش بحرية ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dooody_1718 #المطلق_العبايه_غير_الزاميه

والله لو يحطون السيف على روس بنات الحمايل مابيتركون لبس العبايه حنا بنات شيوخ مستورين ماتهمنا اكبر فتوى ✋🏻🔪

ذكرتوني بروح اشتري لي عبايه جديده 😍❤️ — 💫دلـــع القحطاني 💫 (@dooody_1718) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sukinameshekhis #المطلق_العبايه_غير_الزاميه اتذكر قبل سنوات تم إيقافي في احد المجمعات التجارية من قِبل أفراد هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر !

و قاموا بالحديث معي بطريقتهم المعتادة رفع الصوت اثناء الحديث و طلبوا مني مغادرت المول !

كل هذا لأن عبائتي لونها ازرق و ليس الأسود المعتاد .. — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وغرد عبد الله محمد صالح، قائلا: "في أشهر معدودة سمحوا للمرأة.. قيادة السيارة! حضور الاحتفالات المختلطة! ...والآن #المطلق_العبايه_غير_الزاميه المشكلة ليس في تسامحكم مع المرأة. المصيبة أنها تصدر بفتوى الحلال والحرام! لا تسيسوا الدين..ابتعدوا عن تطويع المجتمع بفتوى.."

وعلق المغرد عبد العزيز الموسى، قائلا: "كل يوم يكسر صنم من أصنام الغلاة التي يستعبدون بها الناس ، وسوف يأتِ اليوم الذي تسقط فيه الولاية القسرية على المرأة .."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlmalkiTV1 ••

"لم يقل"#المطلق_العبايه_غير_الزاميه بل قال:

الستر هو الملزم للمرأة المسلمة سواءً

كان تسترها بالعبــاءة السوداء أو برداء

ساتر ليس أسوداً كما في كثير من الدول الإسلامية.

وبعيداً عن الموضوع، أقول لكل متبرجة:

إذا كنت لا تريدين "الستر" فلستِ بحاجة

إلى فتوى لتخلعي.

•• — أحمد المالكي (@AlmalkiTV1) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وتتزامن تصريحات المطلق مع تغيرات تشهدها الممكلة لتحديث المجتمع السعودي، في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#الرييس_الفلبيني

تصدر هاشتاغ #الرييس_الفلبيني، قائمة الهاشتاغات الأكثر استخدما في الكويت، بعدد تغريدات فاق 22 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Jeoffrey Maitem

وكان الرئيس الفليبين رودريغو دوتيرتي تعهد بترحيل العاملات الفليبينيات الراغبات في مغادرة الكويت، مناشدا دول الخليج بمعاملة أبناء بلده باحترام.

وجاء تصريح دوتيرتي بعد العثور على جثة خادمة فلبينية في الكويت، متجمدة منذ أكثر من عام في ثلاجة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @pan_SHAGRA كلام خطير جدا ويضر الأمن القومي للكويت ومنا الي وزارة الداخليه ووزارة الخارجيه للتحقيق وكشف بعض مكاتب الخدم واللتي حرضت حكومة الفلبين علي الكويت ان كانت معلومة رئيس الاتحاد الكويتي صحيحه .... اكبر تواجد للعماله الفلبينيه بعد المنازل في قطاعي النفط والصحه الحساسين . pic.twitter.com/B4Gl5zReXR — عبر شقرا (@pan_SHAGRA) ١١ فبراير، ٢٠١٨

وتراوحت تعليقات المغردين إزاء تصريحات الرئيس الفلبيني، ففي الوقت الذي استنكر فيه مغردون تصريحاته ووصفوها بالعدوانية، أبدى البعض الآخر تفهمه لموقف دوتيرتي لما رأوا فيه حفظا لكرامة شعبه ودعوا هيئة القوى العاملة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون في الكويت .

كما رأى مغردون آخرون في الحدث فرصة لمراجعة قوانين سوق العمل، محذرين من الفراغ الذي قد تتركه العمالة الوافدة في قطاع الخدمات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sweryano #الرئيس_الفلبيني صحيح الكويت كلها وافديين والديره صايره زحمه .. نطالب كل رئيس يسحب مواطنينه ونستبدل عامل النظافه كويتي ، النادل كويتي ، الطبيب كويتي ، المدرس كويتي ، السائق كويتي .. اجباري كل مواطن يغطي النقص ومايعترض على الوظيفه المرشحه 👏🏻 ونحل المشكله الي متعبتكم نفسياً — سـارهـ 🌬 ♓️ (@sweryano) ٩ فبراير، ٢٠١٨

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت، وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.