"غصن الزيتون": الاسم الجديد لشارع سفارة واشنطن في تركيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption منطقة عفرين مشهورة بزراعة أشجار الزيتون

أعلن رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة أن البلدية قررت تغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه السفارة الأمريكية في تركيا وإطلاق اسم "غصن الزيتون" عليه.

ولم يقدم رئيس البلدية مصطفى تونا الذي ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبريرا أو حيثيات استبدال اسم الشارع الذي كان يحمل اسم رابع رئيس بلدية لمدينة انقرة، نوزات تاندوغان.

وعبارة "غصن الزيتون" مرتبطة بمعاني الخير والعطاء والديمومة كون شجرة الزيتون معمرة جدا، تعيش مئات السنين وتظل منتجة وهي دائمة الخضرة. وأطلقت تركيا اسم "غصن الزيتون" على عمليتها العسكرية لاجتياح منطقة عفرين الكردية السورية والتي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأدت العملية حتى الآن إلى مقتل العشرات ونزوح عشرين ألف شخص بسبب المعارك بين "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدافع عن المنطقة والقوات التركية المدعومة بعدد كبير من المقاتلين السوريين المقربين منها.

ويسيطر التوتر الشديد على علاقات أنقرة بواشنطن بسبب عدد من الملفات وعلى رأسها اعتماد الولايات المتحدة على المقاتلين الأكراد السوريين في دحر ما يعرف بالدولة الاسلامية في سوريا.

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يذكر أن منطقة عفرين مشهورة بحقول الزيتون التي تغطي جبالها وسهولها وتأتي بعد محافظة إدلب من حيث انتاج الزيت والزيتون وعدد أشجارها.

وكانت تركيا قد دخلت في حرب كلامية مع دولة الامارات بسبب قيام وزير خارجية الامارات بإعادة نشر تغريدة حول الضابط التركي فخر الدين الذي كان متمركزا في المدينة بالسعودية خلال الحرب العالمية الأولى والتي انتهت بإنهيار السلطنة العثمانية.

وقامت بلدية أنقرة قبل فترة بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الاماراتية في أنقرة وأطلقت على الشارع اسم "فخر الدين باشا".