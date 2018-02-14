عندما كان صغيري يلهو بيد آدمية
- 14 فبراير/ شباط 2018
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لورين لاجئة كردية سورية عمرها 37 سنة تروي لـ هيفار حسن الصحفية في بي بي سي العربي، حكاية رحلتها الطويلة من الوطن إلى المهجر والتي تلخصها بقولها: "إن الموت غرقا خيار يماثل الموت ذلاً".