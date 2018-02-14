عندما كان صغيري يلهو بيد آدمية

لورين لاجئة كردية سورية عمرها 37 سنة تروي لـ هيفار حسن الصحفية في بي بي سي العربي، حكاية رحلتها الطويلة من الوطن إلى المهجر والتي تلخصها بقولها: "إن الموت غرقا خيار يماثل الموت ذلاً".

أقرأ قصتها هنا.