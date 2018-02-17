قضايا سياسية، ورياضية وثقافية، تجذب اهتمام المغردين العرب، لعل أبرزها إطلاق البطولة السعودية للعبة "البلوت"، تنافس مغاربي حول الكسكسي على تويتر، و تواصل الجدل حول دور إيران في مؤتمر إعمار العراق.

#بطوله_المملكه_للبلوت

قوبل إعلان السعودية بترخيص لعبة "البلوت" المعروفة في بعض الدول بالورق، بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

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وكان موقع الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد أعلن عن موافقته إقامة بطولة رسمية للعبة البلوت في البلاد، يتسابق خلالها المتشاركون لحصد جوائز تقدر بمليون ريال.

وعلى إثر ذلك، احتل هاشتاغ #بطوله_المملكه_للبلوت مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، إذ حصد أكثر 46 ألف تغريدة.

وعكس الهاشتاغ تباينا في الآراء بين مؤيد و ساخر من إقامة بطولة رسمية للعبة الورق في البلاد.

وأيد فريق من المغردين إقامة بطولة للعبة الورق باعتبارها لعبة تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي منذ قديم الزمان.

وأشار بعضهم إلى أن ترخيص لعبة "البلوت: كشف تناقض رجال الدين الذين حرموا هذه اللعبة في السابق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KSA24 فكرة #بطوله_المملكه_للبلوت رائعة جداً

هذي اللعبة يحبها الكبير و الصغير و الأمير و الغفير

لعبة الشعب الأولى

أوقع لها النجاح و أتمنى وجود الراعي القوي و القناة الناقلة المناسبة

🙏🏻 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_2016_s أفضل ما في #بطوله_المملكه_للبلوت هي أنها تحدد هوية المستقبل ، وأننا لم نعد ننساق خلف فتاوى التحريم المجردة من الدليل ؛ وأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يدل دليل على التحريم . المجتمع يتحرر والمستقبل مشرق إن شاء ﷲ . — عبدالعزيز الموسى (@A_2016_s) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @battalalgoos #بطولة_المملكة_للبلوت

البلوت ارث اجتماعي سعودي، واعلان بطولة لها، حدث سيفتح الابواب لكثير من النقاشات..

الجوائز قيمة والبطولة تستحق هذا الصخب الذي رافق اعلانها.. بل إن الصخب جزء من البلوت نفسها — بتال القوس (@battalalgoos) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

في المقابل، اعتبر مغردون آخرون اللعبة مفتاحا لما وصفوه بالقمار المحرم دينيا، وعددوا مساوئها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

ورأى آخرون في إدراج هذه اللعبة تحت راية البطولات التي تحظى برعاية رسمية مضيعة لوقت الشعب ومحاولة لإلهائه عن قضاياه الرئيسية، وفق تعبيرهم.

#طبق_الكسكسي : هل يصلح الكسكسي ما أفسدته السياسة؟

أثار طبق الكسكسي سجالا بين دول مغاربية، فكل من الجزائر والمغرب وتونس تؤكد أنها مهد هذه الأكلة التقليدية، وتريد إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو باسمها.

مصدر الصورة FADEL SENNA

وانعكس الجدل بدوره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي عبر عدة هاشتاغات وأوسمة أبرزها هاشتاغ # الكسكسي و#طبق_الكسكسي.

وستعقد قريبا اجتماعات بين خبراء من بلدان المغرب العربي لإعداد ملف مشترك حول طبق الكسكسي لعرضه على منظمة "اليونسكو".

ويمثل الكسكسي جزءًا من هوية بلدان هذه المنطقة باعتباره أحد أهم الأكلات التي تشتهر بها دول شمال إفريقيا.

وتهافت المغردون المغاربيون في التباهي بميزات الكسكسي ونسبه إلى بلدهم، وأرفقوا تغريداتهم بمراجع تاريخية تتحدث عن أصل الطبق التقليدي.

من جهة أخرى، رأى مغردون في هذه المبادرة فرصة لدرء الخصومات وإصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدان المغاربية، على حد قولهم.

فغرد أحمد قائلا :" الكسكسي أكلة منتشرة في كل ربوع المغرب الكبير و لكل دولة خصوصية في التحضير ففي تونس يقدم بالسمك و في المغرب و الجزائر بالخضر و اللحم أو الدجاج او بالحليب...أما قضية التنافس على الاحقية به فمستحيل الفصل فيه لقدم تاريخ هذا الطبق الكسكسي طبق امازيغي مغاربي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmnaAlgolfat جدال بين دول المغرب وتونس والجزائر حول احقية طبق الكسكسي. فبعد التصدي لمحاولة الجزائر ادراج طبق الكسكسي ضمن قائمة التراث العالمي، تتفق الدول الثلاث في ادراجه ضمن مشروع مشترك مع غياب لطبق الكسكسي الليبي المميز. — Amna Algolfat (@AmnaAlgolfat) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

انقسام حول #إيران_لاتدعم_إعمار_العراق

لا يزال مؤتمر إعادة إعمار العراق يلقي بظلاله على تعليقات المغردين العرب، بعد مرور ثلاثة أيام من انتهائه.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT Image caption وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أثناء حضوره مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت

فقد احتدم النقاش عبر #إيران_لاتدعم_إعمار_العراق بين مؤيدي ومعارضي إيران حول دور طهران في إعادة إعمار العراق. وسجل الهاشتاغ أكثر من 14 ألف تغريدة.

ورأى مغردون أن مؤتمر إعمار العراق فضح ما سموه بـ "سياسات إيران التخريبية في العراق"، إذ رأوا أنها تنصلت من الالتزام بتقديم مساعدات للنهوض بالعراق.

كما انتقد مغردون ما وصفوه بـ "تبعية حكومة بغداد لإيران" وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الوضع في العراق اليوم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AwwadSAlawwad في #مؤتمر_المانحين لإعمار العراق الذي عقد في الكويت تسابقت الدول ومنها المملكة للمساهمة في الإعمار ، وغابت إيران عن دعم #إعمار_العراق. وهنا يظهر للعالم الفرق بين من يدعم السلام والنهضة والاستقرار وبين النظام الإيراني الذي خصص أمواله للعنف والإرهاب والدمار. — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ayoub_hmmad #ايران_لاتدعم_اعمار_العراق

ليس فقط ايران لا تريد اعمار العراق وانما الحكومات العراقية ايظا مساهمة في بشكل مباشر بخراب هذا البلد حيث السرقات والمشاريع الوهمية فكيف لدول الجوار اعمار بلد الهدم والعبث بها من الداخل — 。ايوب。 (@ayoub_hmmad) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @APassjob #ايران_لاتدعم_اعمار_العراق

قضية دعم اعمار العراق ودعم العراق ضد داعش هيه مسأله سياسيه بحته، ايران تبغي رافهيه شعبها على حساب الشعوب الاخرى وان كان العراق، وهذا تفكير اي سياسي يخاف على بلده، اما الي ديتناطحون علمود يدافعون او يسقطون ايران احب اكوله(شطاب بجيبك) — M.A (@APassjob) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

على صعيد آخر، انتقد مغردون هجوم البعض على إيران ووصفوا الهاشتاغ بالمتحامل، واتهموا المشاركين فيه بمحاولة تلميع دول في المنطقة وبالتغطية على غياب الولايات المتحدة.

وعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hanansmohsin يبدو ان #مؤتمر_الكويت عبارة عن بالون هوائي سرعان ما انفجر !!

فبرغم الهالة الاعلامية الكبيرة للماكنة الحكومية التي ضخّمت المؤتمر تبين فيما بعد انه مؤتمر للقروض وليس للمنح !! — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) ١٥ فبراير، ٢٠١٨