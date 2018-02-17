جدل في السعودية حول "البلوت" والكسكسي يشعل حربا على تويتر
قضايا سياسية، ورياضية وثقافية، تجذب اهتمام المغردين العرب، لعل أبرزها إطلاق البطولة السعودية للعبة "البلوت"، تنافس مغاربي حول الكسكسي على تويتر، و تواصل الجدل حول دور إيران في مؤتمر إعمار العراق.
#بطوله_المملكه_للبلوت
قوبل إعلان السعودية بترخيص لعبة "البلوت" المعروفة في بعض الدول بالورق، بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان موقع الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد أعلن عن موافقته إقامة بطولة رسمية للعبة البلوت في البلاد، يتسابق خلالها المتشاركون لحصد جوائز تقدر بمليون ريال.
وعلى إثر ذلك، احتل هاشتاغ #بطوله_المملكه_للبلوت مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، إذ حصد أكثر 46 ألف تغريدة.
وعكس الهاشتاغ تباينا في الآراء بين مؤيد و ساخر من إقامة بطولة رسمية للعبة الورق في البلاد.
وأيد فريق من المغردين إقامة بطولة للعبة الورق باعتبارها لعبة تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي منذ قديم الزمان.
وأشار بعضهم إلى أن ترخيص لعبة "البلوت: كشف تناقض رجال الدين الذين حرموا هذه اللعبة في السابق.
في المقابل، اعتبر مغردون آخرون اللعبة مفتاحا لما وصفوه بالقمار المحرم دينيا، وعددوا مساوئها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
ورأى آخرون في إدراج هذه اللعبة تحت راية البطولات التي تحظى برعاية رسمية مضيعة لوقت الشعب ومحاولة لإلهائه عن قضاياه الرئيسية، وفق تعبيرهم.
#طبق_الكسكسي : هل يصلح الكسكسي ما أفسدته السياسة؟
أثار طبق الكسكسي سجالا بين دول مغاربية، فكل من الجزائر والمغرب وتونس تؤكد أنها مهد هذه الأكلة التقليدية، وتريد إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو باسمها.
وانعكس الجدل بدوره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي عبر عدة هاشتاغات وأوسمة أبرزها هاشتاغ # الكسكسي و#طبق_الكسكسي.
وستعقد قريبا اجتماعات بين خبراء من بلدان المغرب العربي لإعداد ملف مشترك حول طبق الكسكسي لعرضه على منظمة "اليونسكو".
ويمثل الكسكسي جزءًا من هوية بلدان هذه المنطقة باعتباره أحد أهم الأكلات التي تشتهر بها دول شمال إفريقيا.
وتهافت المغردون المغاربيون في التباهي بميزات الكسكسي ونسبه إلى بلدهم، وأرفقوا تغريداتهم بمراجع تاريخية تتحدث عن أصل الطبق التقليدي.
من جهة أخرى، رأى مغردون في هذه المبادرة فرصة لدرء الخصومات وإصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدان المغاربية، على حد قولهم.
فغرد أحمد قائلا :" الكسكسي أكلة منتشرة في كل ربوع المغرب الكبير و لكل دولة خصوصية في التحضير ففي تونس يقدم بالسمك و في المغرب و الجزائر بالخضر و اللحم أو الدجاج او بالحليب...أما قضية التنافس على الاحقية به فمستحيل الفصل فيه لقدم تاريخ هذا الطبق الكسكسي طبق امازيغي مغاربي."
انقسام حول #إيران_لاتدعم_إعمار_العراق
لا يزال مؤتمر إعادة إعمار العراق يلقي بظلاله على تعليقات المغردين العرب، بعد مرور ثلاثة أيام من انتهائه.
فقد احتدم النقاش عبر #إيران_لاتدعم_إعمار_العراق بين مؤيدي ومعارضي إيران حول دور طهران في إعادة إعمار العراق. وسجل الهاشتاغ أكثر من 14 ألف تغريدة.
ورأى مغردون أن مؤتمر إعمار العراق فضح ما سموه بـ "سياسات إيران التخريبية في العراق"، إذ رأوا أنها تنصلت من الالتزام بتقديم مساعدات للنهوض بالعراق.
كما انتقد مغردون ما وصفوه بـ "تبعية حكومة بغداد لإيران" وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الوضع في العراق اليوم.
على صعيد آخر، انتقد مغردون هجوم البعض على إيران ووصفوا الهاشتاغ بالمتحامل، واتهموا المشاركين فيه بمحاولة تلميع دول في المنطقة وبالتغطية على غياب الولايات المتحدة.
وعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.