غزة_تحت_القصف ومغردون "صفقة القرن اقتربت"

غارات إسرائيلية على غزة، وخطاب أمير قطر في مؤتمر ميونخ للأمن، ووفاة الممثل المصري محمد متولي، من أهم المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

#غزة_تحت_القصف

أولى مغردون عرب اهتماما بالغا بتطورات الأحداث في قطاع غزة بعد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية، ردا على إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار على الحدود مع القطاع.

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وتحت هاشتاغ "#غزة_تحت_القصف" ، الذي نشط مجددا، دعا مغردون لتقديم العون والمساعدة لأهل غزة وأعربوا عن غضبهم من الغارات التي شنتها إسرائيل على غزة ليلة أمس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yahyaHilles 🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸

🔴 بحمد الله لم يصل اي اصابات جراء سلسلة الاستهدافات الصهيونية لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

👈🏻ندعو الجميع الى الالتزام بما ننشره رسمياً منعاً لاحداث أي ارباك للاعلاميين و المواطنين #غزه_تحت_القصف — يحيى حلس #غزة (@yahyaHilles) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

وانبرى آخرون في تحليلات للوضع الميداني والإنساني في القطاع، فربطوا الغارات الإسرائيلية على غزة بالعمليات العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.

وعلق المغرد محمد سعيد نشوان :"غزة تحت القصف ومستشفياتها شبه متوقفة عن العمل لنقص الوقود فيها وانعدام الأدوية للمرضى هناك، .....وفوق ذلك #غزة تعاني من أزمة الكهرباء وتعاني من رواتب الموظفين المقطوعة."

وتساءل المغرد وجيه صدقي فلاح : "حصار وقتل وتهجير لأهالي سيناء وحصار ورفض مبدئي وثابت للمقاومة الغزية لصفقة القرن وتهديد ووعيد لقصف غزة. فهل بدأ تنفيذ صفقة القرن بعد أن تم تهدئة جبهة الشمال؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aeish20141 #غزه_تحت_القصف

لا جديد من عرفنااء غزه وهي تحت القصف

الله يكون بعونهمم اماا العرب ففي سباات عميق .

نسئل الله السلامه — عايش الشمري (@aeish20141) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

وانتقد بعض المغردين موقف الدول العربية من القصف، ومن القضية الفلسطينية بشكل عام. فقالت المستخدمة إلهام الكواري" لا تضعوا فلسطين شماعة لتنازلاتكم لليهود من أجل التطبيع العلني القادم ... أين أنتم من غزة المحاصرة يا من تتباكون على فلسطين؟."

من جهة أخرى، حمل بعض المغردين حركة مسؤولية ما يحدث في غزة.

#محمد_متولى

نعى مغردون الممثل المصري محمد متولي الذي توفي السبت 17 فبراير/شباط عن عمر يناهز 73 عاما.

وأطلق مستخدمو تويتر عدداً من الهاشتاغات أبرزها هاشتاغ #محمد_متولى للإشادة بالممثل الراحل وما قدمه من أعمال.

وودع المتفاعلون مع الهاشتاغات الفنان الراحل بأدعية، واقتباسات لجمل من أشهر أعماله الفنية، كمسلسل ليالي الحلمية

وشاركت شخصيات ومؤسسات معروفة في رثاء الممثل الراحل على توتير منهم الممثلة هند صبري واللاعب السابق أحمد شوبير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Tareklotfyoff فنان عظيم آخر يرحل عن عالمنا في صمت، ربنا يرحمك يا أستاذ محمد متولي، وهاتفضل في قلوبنا بكل البهجة اللي أهديتهالنا بأعمالك وبفنك وطيبة قلبك — Tarek Lotfy (@Tareklotfyoff) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

#مؤتمر_ميونخ_للامن

حاز خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، باهتمام المغردين في الخليج.

مصدر الصورة THOMAS KIENZLE

و دعا الأمير القطري من خلال المؤتمر دول الشرق الأوسط لقبول دعوته للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة.

وبين مرحب بدعوة الأمير ورافض لها، تنوعت تعليقات النشطاء على موقع تويتر، ليبرز بشكل واسع هاشتاغ "#موتمر_ميونخ_للامن".

وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون خطاب تميم بأنه " دعوة للسلام ولترتيب البيت الخليجي"، شكك آخرون في نوايا الحكومة القطرية ونعتوها ﺑ "الكاذبة"