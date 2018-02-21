هاشتاغات عديدة استوقفت المغردين العرب، أبرزها حملة على تويتر تطالب بـ"عودة العجلوني" بعد طرد مذيع أردني قرأ عنوان موقع الكتروني بالمقلوب، وجدل حول كلمة وزير الخارجية القطري حول وسيط الأزمة، وتفاعل كبير حول المواجهة بين #تشلسي_برشلونه.

طرد مذيع أردني بعد خطأ في القراءة

مصدر الصورة Youtube/Jordanian TV Channel

أثارت إقالة المذيع صلاح العجلوني من التلفزيون الأردني بعد ارتكابه خطأ في القراءة، اهتمام كثير من المغردين والاعلاميين في البلد.

وفاجأ قرار الإدارة بنقل الإعلامي إلى إذاعة مدينة "إربد" المستخدمين على تويتر، ودفعهم إلى إطلاق حملة عبر هاشتاغ #رجعوا_العجلوني تطالب بعودته.

وتداول المغردون مقطع فيديو للخطأ الذي ارتكبه العجلوني، حيث قرأ رابط موقع الكتروني في النشرة الإخبارية بشكل معكوس.

وانقسم الأردنيون في تعليقاتهم. فهاجم البعض المذيع من جهة ووجهوا انتقادات حادة له و"قدراته اللغوية"، بينما دافع آخرون عنه واعتبروا قرار الادارة قرارا مفرطا.

ومن جهة أخرى، تناول البعض الخبر بسخرية، منتقدين الشعب الذي "لا يعرف الكتابة والقراءة" وسرعته في انتقاد الغير.

وظهر رد الإعلامي على حسابه الخاص على فيسبوك حيث كتب: "أقدم اعتذاري لكل من تسببت لأذنيه بالإزعاج والضجيج جراء الخطأ الذي ارتكبته."

وتصدر #رجعوا_العجلوني لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الأردن، إذ ظهر في أكثر من 4 آلاف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

في قطر: "حل الأزمة الخليجية يأتي من واشنطن"

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أما في الخليج، فانشغل المغردون بإعلان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أنه "لا توجد مساعٍ لحل الأزمة الخليجية إلا من واشنطن"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجاءت كلمة الوزير في إطار حوار عن دور مجلس التعاون الخليجي، وإصراره على أن قطر ستظل تعمل من خلال المجلس طالما هو باق.

وفتح القول باب نقاش بين المغردين المهتمين بالأزمة الخليجية، فاحتل هاشتاغ #قطر_تنكر_جهود_امير_الكويت مرتبة متقدمة في لائحة تويتر في دول المقاطعة، في إشارة الى دور الكويت كوسيط في الأزمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bo_ya3goob82 ما كنت مقتنع في موقف الحياد لان الحق واضح ولكن قلنا الحكومة اعرف وللاسف بعد كل الجهود اللي بذلها الشيخ صباح يطلع لنا وزير خارجية قطر و ينكر جهوده هذه تعتبر إساءة لاميرنا ولا نقبل بها #قطر_تنكر_جهود_أمير_الكويت — بو يعقوب (@bo_ya3goob82) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، دافع آخرون عن موقف الوزير، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من التغريدات على الهاشتاغ تأتي من حسابات سعودية وإماراتية على تويتر، بينما تغيب الأصوات الكويتية عنه.

وأشار البعض إلى قوة "الذباب الالكتروني" وما وصفوه بأنه محاولة لإثارة الفتن بين قطر والكويت، وتصعيد في التوتر، عبر مواقع التواصل.

المواجهة بين تشيلسي وبرشلونة: "عنوان المباراة ويليان و القائم"

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كما اهتم المغردون بتعادل فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى تشيلسي للمرة الأولى، وذلك بعدما كان النادي الانكليزي تشيلسي يشكل عقدة له بسبب عدم نجاحه في التسجيل في شباك الفريق في 8 مواجهات سابقة بين الفريقين.

واختصر أحد المغردين المباراة بقوله: "عنوان المباراة ويليان و القائم"، بينما تداول آخرون مقاطع فيديو لهدفي كل من ميسي واللاعب البرازيلي ويليان.

وظهر هاشتاغ #تشلسي_برشلونه في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية، منها لبنان والأردن ودول الخليج.