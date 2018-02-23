"بلا قيود" مع هالة الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة في البحرين

نفت هالة الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة في البحرين وجود حرمان للمرأة البحرينية من حق اعطاء الجنسية لاولادها معللة وجود اسباب لذلك، وقالت "ان للدولة الحق في تقرير الاسباب التي تمنع اعطاء المرأة الحق التلقائي لمنح الجنسية لابنائها". وأضافت ان المرأة تعطى هذا الحق وفق ضوابط شروط تتناسب مع الخصوصية البحرينية.

كما بينت الانصاري في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" وجود قوانين تبحثها السلطات التشريعية حول حق المرأة البحرينية في منح الجنسية.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .