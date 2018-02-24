بين القضايا السياسية والاجتماعية تنوعت اهتمامات المغردين العرب، إذ تجدد النقاش في الخليج حول استضافة قطر لمونديال 2022، و مغردون يضعون مجلس الأمن أمام اختبار الغوطة الشرقية، و"عصا" المعلم تثير غضب الليبيين.

مغردون: هل تخسرقطر تنظيم مونديال 2022؟

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تصدرت عبارة مونديال قطر خلال الساعات الماضية تعليقات المغردين في الخليج، تزامنا مع انتشار تقارير إعلامية نسبت لوسائل إعلام عالمية ذكرت أن قطر مهددة بسحب استضافة كأس العالم منها.

فقد تداول مغردون سعوديون صورا قالوا إنها تعود إلى مقال في مجلة فوكوس الألمانیة بعنوان "قطر مهددة بحسب تنظيم كأس العالم منها. والولايات المتحدة و انجلترا هما الأقرب لاستضافته."

إلا أن المجلة أرفقت العنوان الرئيسي بآخر ثانوي يشير إلى أن "المعلومات من السعودية."

واستطردت المجلة الألمانية: "إن ما يقال في الدائرة المقربة من تركي آل الشيخ هو أن قطر سوف تفقد تنظيم البطولة في سبتمبر/أيلول 2018."

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، قد نشر تغريدة تعقيبا على الجدل القائم حول مونديال 2022.

وعلق التركي قائلا " لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية .." و أردف قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن،،قطر جيراننا وأهلنا، المشكلة مع الحمدين..."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية .. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

تفاعل على تويتر

وتناول المغردون التصريحات عبر #سحب_مونديال_قطر مما جعله يصل إلى المرتبة الأولى على قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في قطر، إذ سجل أكثر من 30 ألف تغريدة.

وركز مغردون على انتقاد ما اعتبروه " محاولات خبيثة من دول الحصار لحسب كأس العالم من قطر" و وصفوها بـ "أضغاث أحلام".

وفند آخرون ما ورد في بعض المواقع الخليجية حول إسناد تنظيم مونديال لدولة غير قطر، واتهموا ما أسموه بـ"الجيوش الإلكترونية المعادية للدوحة بنشر الأكاذيب".

كما وصف مغردون مونديال 2022 بأنه "مونديال العرب" ودعوا إلى تحييد الرياضة عن الخلافات السياسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zelzal_qtr #سحب_مونديال_قطر

حلم كل قطري الوصول الي القمه ورفع علم البلاد

حلم كل سعودي وبحريني واماراتي

سحب المونديال من قطر

كم نحن كبار بافكارنا وطموحاتنا

وكم هم صغار بتطفلهم وجهلهم ومدى تفكيرهم #هنا الفرق بيننا وبينهم ✋️ — ⚡️الزلزال-qtr⚡️ (@zelzal_qtr) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LBM_Qtr شرف تنظيم المونديال في قطر يعتبر فخر لكل عربي مسلم ، في هذا الهاشتاق كمية حقد وحسد من الجيران بشكل لا يصدق ماشفنا حقد البرازيل يوم استضافة الأرجنتين ٢٠١٠ ولا حقد الدول الافريقية على جنوب افريقيا ٢٠١٤، اعقلوا يا أمه ضحكت من جهلها الآمم #سحب_مونديال_قطر pic.twitter.com/MldnHJspgj — Lolwa (@LBM_Qtr) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nageeeem1 المونديال ليس بساطاً كي يسحب وليس سفيراً كي يسحب المونديال اكبر من أحلام ابو ظبي والرياض كل مافي الامر انهم لم يقدموا ملف علاقي اخضر للفيفا



#سحب_مونديال_قطر — باخع (@nageeeem1) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

على الجانب الآخر، أسهب آخرون في تعداد الأسباب التي رأوها كافية لسحب المونديال من قطر قائلين إنها استخدمت الرشاوى خلال تصويت الفيفا.

مغردون" العالم فشل في امتحان الغوطة"

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لا صوت يعلو في تويتر على الأصوات المطالبة بإنهاء معاناة سكان غوطة دمشق بعدما أرجأ مجلس الأمن التصويت على قرار بشأن هدنة إنسانية في سوريا.

ولليوم الثالث على التوالي، تستمر محاولات المغردين العرب في إيصال مناشدات أهالي الغوطة للعالم عبر عدة هاشتاغات أبرزها #الغوطه_تغرق_بالدماء.

ووصف مغردون ما يجري في المنطقة بـ"مذبحة القرن" و بـ"التطهير العرقي" ، قائلين إن العالم فشل في امتحان الإنسانية وتجاهل صرخات المدنيين العزل.

و ينظر مغردون إلى مأساة سكان الغوطة انطلاقا من موقفهم السابق من أطراف الصراع في سوريا.

فعلق أحدهم :"يضربون النساء والأطفال بكل أنواع السلاح ومجلـس الأمن يتكلــم عن هدنة ..الهدنة ليس لها محل وإنما التدخل السريع وإيقاف المجازر ومعاقبـة مرتكبيها هـو الحل وإلا فمجلس الأمن يعتبر شريكاً بتلك الحرب".

أما المغرد وسيم الرفاعي، فكتب "هل تعلمون أن الحكومة حاصرت الغوطة منذ 4 سنوات وقدمت العفو تلو العفو وعرضت الصلح واخراج المسلحين .. وهي قادرة على أن تحسم الأمور منذ بدايتها ولكن دون جدوى كل ما همت قرية للصلح سارع المسلحون إلى تهديدها وقتل المشاركين في الصلح".

وألقى آخرون باللائمة على الولايات واتهموها بالتغاضي عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وبنقل خلافاتها مع روسيا وإيران إلى سوريا وباستغلال الصراع للسيطرة على الثروات الباطنية شمالي البلاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mibou25 #ضمير_عربي_ضايع

لماذا سكت ترامب عن مجازر النظام وحلفاءه ولم يرد كما فعل في الشعيرات سابقا واكتفى بالدبلوماسية ما الفرق بين قتل المدنيين بالكيماوي أو بأسلحة أخرى القاتل نفسه والمقتول نفسه، ما يحدث في الغوطة أسوء مما حدث في خان شيخون، أم أن هدف الجميع هو النفط والبترول والبرميل! — The Algerian@ (@Mibou25) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fayezalmorshed أمريكا وروسيا وايران وتركيا وإسرائيل يريدون تهجير أهل الغوطة فتصبح دمشق ووسط وغرب سوريا حيث الساحل تحت سيطرة النظام وطهران مقابل حلب وشمال سوريا لتركيا والشرق البادية مهملة وآبار النفط لأمريكا يعني مشروع برنارد لويس الصهيوني لتقسيم الدول العربية لدويلات طائفية وعرقية لأجل اسرائيل — Fayez Al-Murshed (@fayezalmorshed) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

كما وجه مغردون رسائل لرؤساء عرب تضمنت عبارات إدانة وتساؤلات حول دورهم وموقفهم إزاء ما يحدث في سوريا، إذ حملوهم مسؤولية استمرار" "المجازر "بحق المدنيين، حسب وصفهم.

عصا المعلم تثير غضب الليبيين

قوبل مقطع فيديو وثق تعرض تلاميذ للضرب المبرح في إحدى المدارس الليبية، بانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع معلما يكيل ضربات قوية بواسطة عصا غليظة لطلبة صغار اعتبرها مغردون بمثابة سوء معاملة ترتقي إلى درجة الجلد .

وظهر الطفلان في غرفة أشبه بأقبية المعتقلات وهما يصرخان ألما ولا يقويان على الوقوف من شدة الألم.

فيسبوك ينتفض

وتداول مدونون ليبيون الفيديو بكثافة معبرين عن غضبهم من هذه الممارسات مطالبين باتباع أساليب جديدة لتأديب الطلاب.

وسرد مغردون ذكرياتهم من أيام الدراسة إذ اختلفت آراؤهم حول اعتماد الضرب كوسيلة للتربية.

وعلق المغرد أحمد بن عبد العزيز "هذه الطريقة تخرج مجتمعا فاشلا لا يحب العلم .. العقاب يكون بشيء بسيط حتى لو ضرب يكون خفيف .."

أما رفيق فكتب" زمان كنا نتلقى الفلقه من الشيخ في الجامع وفي المدرسة والحمد لله تعلمنا و حفظنا القرآن وتخرجنا مهندسين .وعندما تخبر والدك بما حدث يقول لك تستاهل"

يذكرأن الجهات المعنية في ليبيا فصلت المدرس نهائياً من عمله بعد الضجة التي أثارها الفيديو.