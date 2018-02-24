#سحب_مونديال_قطر : هل تخسر قطر تنظيم مونديال 2022؟
بين القضايا السياسية والاجتماعية تنوعت اهتمامات المغردين العرب، إذ تجدد النقاش في الخليج حول استضافة قطر لمونديال 2022، و مغردون يضعون مجلس الأمن أمام اختبار الغوطة الشرقية، و"عصا" المعلم تثير غضب الليبيين.
مغردون: هل تخسرقطر تنظيم مونديال 2022؟
تصدرت عبارة مونديال قطر خلال الساعات الماضية تعليقات المغردين في الخليج، تزامنا مع انتشار تقارير إعلامية نسبت لوسائل إعلام عالمية ذكرت أن قطر مهددة بسحب استضافة كأس العالم منها.
فقد تداول مغردون سعوديون صورا قالوا إنها تعود إلى مقال في مجلة فوكوس الألمانیة بعنوان "قطر مهددة بحسب تنظيم كأس العالم منها. والولايات المتحدة و انجلترا هما الأقرب لاستضافته."
إلا أن المجلة أرفقت العنوان الرئيسي بآخر ثانوي يشير إلى أن "المعلومات من السعودية."
واستطردت المجلة الألمانية: "إن ما يقال في الدائرة المقربة من تركي آل الشيخ هو أن قطر سوف تفقد تنظيم البطولة في سبتمبر/أيلول 2018."
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، قد نشر تغريدة تعقيبا على الجدل القائم حول مونديال 2022.
وعلق التركي قائلا " لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية .." و أردف قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن،،قطر جيراننا وأهلنا، المشكلة مع الحمدين..."
تفاعل على تويتر
وتناول المغردون التصريحات عبر #سحب_مونديال_قطر مما جعله يصل إلى المرتبة الأولى على قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في قطر، إذ سجل أكثر من 30 ألف تغريدة.
وركز مغردون على انتقاد ما اعتبروه " محاولات خبيثة من دول الحصار لحسب كأس العالم من قطر" و وصفوها بـ "أضغاث أحلام".
وفند آخرون ما ورد في بعض المواقع الخليجية حول إسناد تنظيم مونديال لدولة غير قطر، واتهموا ما أسموه بـ"الجيوش الإلكترونية المعادية للدوحة بنشر الأكاذيب".
كما وصف مغردون مونديال 2022 بأنه "مونديال العرب" ودعوا إلى تحييد الرياضة عن الخلافات السياسية.
على الجانب الآخر، أسهب آخرون في تعداد الأسباب التي رأوها كافية لسحب المونديال من قطر قائلين إنها استخدمت الرشاوى خلال تصويت الفيفا.
مغردون" العالم فشل في امتحان الغوطة"
لا صوت يعلو في تويتر على الأصوات المطالبة بإنهاء معاناة سكان غوطة دمشق بعدما أرجأ مجلس الأمن التصويت على قرار بشأن هدنة إنسانية في سوريا.
ولليوم الثالث على التوالي، تستمر محاولات المغردين العرب في إيصال مناشدات أهالي الغوطة للعالم عبر عدة هاشتاغات أبرزها #الغوطه_تغرق_بالدماء.
ووصف مغردون ما يجري في المنطقة بـ"مذبحة القرن" و بـ"التطهير العرقي" ، قائلين إن العالم فشل في امتحان الإنسانية وتجاهل صرخات المدنيين العزل.
و ينظر مغردون إلى مأساة سكان الغوطة انطلاقا من موقفهم السابق من أطراف الصراع في سوريا.
فعلق أحدهم :"يضربون النساء والأطفال بكل أنواع السلاح ومجلـس الأمن يتكلــم عن هدنة ..الهدنة ليس لها محل وإنما التدخل السريع وإيقاف المجازر ومعاقبـة مرتكبيها هـو الحل وإلا فمجلس الأمن يعتبر شريكاً بتلك الحرب".
أما المغرد وسيم الرفاعي، فكتب "هل تعلمون أن الحكومة حاصرت الغوطة منذ 4 سنوات وقدمت العفو تلو العفو وعرضت الصلح واخراج المسلحين .. وهي قادرة على أن تحسم الأمور منذ بدايتها ولكن دون جدوى كل ما همت قرية للصلح سارع المسلحون إلى تهديدها وقتل المشاركين في الصلح".
وألقى آخرون باللائمة على الولايات واتهموها بالتغاضي عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وبنقل خلافاتها مع روسيا وإيران إلى سوريا وباستغلال الصراع للسيطرة على الثروات الباطنية شمالي البلاد.
كما وجه مغردون رسائل لرؤساء عرب تضمنت عبارات إدانة وتساؤلات حول دورهم وموقفهم إزاء ما يحدث في سوريا، إذ حملوهم مسؤولية استمرار" "المجازر "بحق المدنيين، حسب وصفهم.
عصا المعلم تثير غضب الليبيين
قوبل مقطع فيديو وثق تعرض تلاميذ للضرب المبرح في إحدى المدارس الليبية، بانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر المقطع معلما يكيل ضربات قوية بواسطة عصا غليظة لطلبة صغار اعتبرها مغردون بمثابة سوء معاملة ترتقي إلى درجة الجلد .
وظهر الطفلان في غرفة أشبه بأقبية المعتقلات وهما يصرخان ألما ولا يقويان على الوقوف من شدة الألم.
فيسبوك ينتفض
وتداول مدونون ليبيون الفيديو بكثافة معبرين عن غضبهم من هذه الممارسات مطالبين باتباع أساليب جديدة لتأديب الطلاب.
وسرد مغردون ذكرياتهم من أيام الدراسة إذ اختلفت آراؤهم حول اعتماد الضرب كوسيلة للتربية.
وعلق المغرد أحمد بن عبد العزيز "هذه الطريقة تخرج مجتمعا فاشلا لا يحب العلم .. العقاب يكون بشيء بسيط حتى لو ضرب يكون خفيف .."
أما رفيق فكتب" زمان كنا نتلقى الفلقه من الشيخ في الجامع وفي المدرسة والحمد لله تعلمنا و حفظنا القرآن وتخرجنا مهندسين .وعندما تخبر والدك بما حدث يقول لك تستاهل"
يذكرأن الجهات المعنية في ليبيا فصلت المدرس نهائياً من عمله بعد الضجة التي أثارها الفيديو.